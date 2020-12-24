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Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1'lik skor ile mağlup etti!

Süper Lig'in 14. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması sonuçlandı. Maçın sonucunda Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1'lik skor ile mağlup etti. Sinirlerin gerildiği maçta 3 kırmızı kart çıktı...

24 Aralık 2020 Perşembe 00:03
Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1'lik skor ile mağlup etti!
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Süper Lig’in 14. Haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşma sona erdi. Nefes kesen maçın sonucunda Fenerbahçe Başakşehir’e karşı 4-1’lik skor ile galip geldi.

 

Fenerbahçe 4-1 Başakşehir

Maçın henüz 6. Dakikasında Mahmut Tekdemir önüne düşen toplu tamamlayarak Başakşehir’i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk devrenin son anlarına kadar başka gol sesi çıkmayan karşılaşmada uzatma dakikalarında Nazım Sangare kaleci Volkan Babacan’dan seken topu gole çevirmeyi başardı. Oyuncular soyunma odasına 1-1’lik eşitlik ile gittiler.

Maçın ikinci yarısında dakikalar 60. Dakikayı gösterirken Tisserand konerden gelen orta sonrasında vuruşu yaparak Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 70. Dakikada Rafael, Mame Thiam’a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyundan çıktı. Hakemin kararına itiraz eden Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazlarından ve 4. Hakeme olan sert tavrından dolayı kırmızı kart görerek tribüne gönderildi. 10 kişi kalan Başakşehir beraberlik golünü aradığı sırada dakikalar 74’ü gösterirken İrfan Can Kahveci hakeme itiraz ederek ikinci sarı kartı gördü. Oyundan atılan İrfan Can Kahveci’nin çıkmasıyla birlikte Başakşehir sahada 9 kişi kaldı.

9 kişi kalan Başakşehir’e karşı rahatlayan Fenerbahçe 84. Dakikada Luiz Gustavo’nun golü ile skoru 3-1’e getirdi. Maçın bitimine dakikalar kala saatler 89.’u dakikayı gösterirken Mert Hakan ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan çektiği şutu gole çevirmeyi başardı ve skor tabelası 4-1’e yükseldi.

 

Fenerbahçe 2 hafta sonra galip geldi

Maçın sonucu ile birlikte Başakşehir puanını 15’te bırakırken, 2 haftadır kazanamayan Fenerbahçe 3 puanı cebine koyarak puanını 26’ya yükseltti.



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:03
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FenerbahçeBaşakşehirSüper Lig
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