Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1'lik skor ile mağlup etti!

Süper Lig’in 14. Haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşma sona erdi. Nefes kesen maçın sonucunda Fenerbahçe Başakşehir’e karşı 4-1’lik skor ile galip geldi.
Fenerbahçe 4-1 Başakşehir
Maçın henüz 6. Dakikasında Mahmut Tekdemir önüne düşen toplu tamamlayarak Başakşehir’i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk devrenin son anlarına kadar başka gol sesi çıkmayan karşılaşmada uzatma dakikalarında Nazım Sangare kaleci Volkan Babacan’dan seken topu gole çevirmeyi başardı. Oyuncular soyunma odasına 1-1’lik eşitlik ile gittiler.
9 kişi kalan Başakşehir’e karşı rahatlayan Fenerbahçe 84. Dakikada Luiz Gustavo’nun golü ile skoru 3-1’e getirdi. Maçın bitimine dakikalar kala saatler 89.’u dakikayı gösterirken Mert Hakan ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan çektiği şutu gole çevirmeyi başardı ve skor tabelası 4-1’e yükseldi.
Fenerbahçe 2 hafta sonra galip geldi
Maçın sonucu ile birlikte Başakşehir puanını 15’te bırakırken, 2 haftadır kazanamayan Fenerbahçe 3 puanı cebine koyarak puanını 26’ya yükseltti.