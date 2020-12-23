Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe-Başakşehir maçı canlı şifresiz izleme

Süper Lig’in 14. haftasında şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Lig’deki şampiyonluk iddiasını sürdürmek ve kötü gidişata son vermek isteyen Fenerbahçe, son şampiyon Başakşehir’i kendi sahasında ağırlayacak. Kadrosundaki birçok oyucunun sakat olduğu bilinen Fenerbahçe alışılagelen 11’den farklı bir 11 ile sahaya çıkacakken, son haftalarda başarılı bir grafik çizen Başakşehir’in kalıplaşmış 11’i ile mücadeleye başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig’in 14. Haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşma 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe-Başakşehir maçı şifresiz nasıl izlenir?

Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak izlenebilmektedir. Diğer yandan beIN Connect ya da Digitürk Play platformları üzerinden de tarifelere üye olunarak karşılaşma izlenebilmektedir. Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasını şifresiz olarak izlemek isteyenler için intenet üzerinde yayınlar yapılmaktadır. Ancak bu yayınlar yasal değildir. Yapılan anlaşma gereği 2020-2021 Süper Lig sezonunda maçların yayın hakları beIN Sports’a verilmiştir. Bu yüzden maçlar yalnızca beIN Sports ve anlaşma platformlar üzerinden izlenebilmektedir.

Fenerbahçe muhtemel 11

Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Mert, Thiam, Ferdi, Cisse

Başakşehir muhtemel 11

Volkan Babacan, Mahmut Tekdemir, Ravil Tagir, Muhammed Sarıkaya, Cemali Sertel, D. Aleksic, Berkay Özcan, N. Chadli, Giuliano, Kerim Frei, Demba Ba