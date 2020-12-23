Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe-Başakşehir maçı canlı şifresiz izleme

Süper Lig’in 14. haftasında şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Lig’deki şampiyonluk iddiasını sürdürmek ve kötü gidişata son vermek isteyen Fenerbahçe, son şampiyon Başakşehir’i kendi sahasında ağırlayacak. Kadrosundaki birçok oyucunun sakat olduğu bilinen Fenerbahçe alışılagelen 11’den farklı bir 11 ile sahaya çıkacakken, son haftalarda başarılı bir grafik çizen Başakşehir’in kalıplaşmış 11’i ile mücadeleye başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?
Süper Lig’in 14. Haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak olan karşılaşma 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe-Başakşehir maçı şifresiz nasıl izlenir?
Fenerbahçe muhtemel 11
Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Mert, Thiam, Ferdi, Cisse
Başakşehir muhtemel 11
Volkan Babacan, Mahmut Tekdemir, Ravil Tagir, Muhammed Sarıkaya, Cemali Sertel, D. Aleksic, Berkay Özcan, N. Chadli, Giuliano, Kerim Frei, Demba Ba