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Fenerbahçe-Başakşehir ilk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadele Atv ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Fenerbahçe Başakşehir ilk 11'ler belli oldu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:01
Fenerbahçe-Başakşehir ilk 11'ler belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Fenerbahçe ile Başakşehir, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 20:45'te başladı. Karşılaşma Atv ekranlarından canlı olarak izleyicilere aktarılıyor. Fenerbahçe son lig maçında ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olmuştu. Fenerbahçe Başakşehir Türkiye kupası ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe ilk 11: Harun, Gökhan, Lemos, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse.

Başakşehir ilk 11: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Fenandes, Demba Ba.

Sarı Lacivertliler, hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmak isterken, son haftalarda kötü bir gidişata sahip olan Başakşehir de yeniden yükselişe geçmek istiyor.



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBaşakşehir
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