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Fenerbahçe, Bakasetas ile anlaştı

Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe Alanyaspor’dan Bakasetas’ı da kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut eski öğrencisini takımda görmek isterken, yönetimin transferi bitirmeye yakın olduğu söyleniyor.

20 Eylül 2020 Pazar 18:13
Fenerbahçe, Bakasetas ile anlaştı
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Bir süredir Bakasetas transferi gündemde yer alırken, son olarak transferde sona gelindiği söyleniyor. İddialara göre Yunan oyuncu Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi.

Çıkış bedeli


Son gelen haberlere göre Fenerbahçe’nin oyuncuyla anlaştığı söylenirken, Alanyaspor ile görüşmelerin devam ettiği yazıldı.

Alanyaspor Yunan oyuncuyu AEK’dan 700 bin Euro bedelle transfer ederken 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine 5 milyon Euro çıkış maddesi koymuştu. Fenerbahçe yönetiminin ise Nazım transferinde olduğu gibi Bakasetas transferinde de bir miktar para ve oyuncu takasıyla transferi bitirmek istiyor.

 



Son Güncelleme: 20.09.2020 18:13
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Anahtar Kelimeler:
BakasetasFenerbahçe
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