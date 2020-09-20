Fenerbahçe, Bakasetas ile anlaştı

Bir süredir Bakasetas transferi gündemde yer alırken, son olarak transferde sona gelindiği söyleniyor. İddialara göre Yunan oyuncu Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi.

Çıkış bedeli

Son gelen haberlere göre Fenerbahçe’nin oyuncuyla anlaştığı söylenirken, Alanyaspor ile görüşmelerin devam ettiği yazıldı.

Alanyaspor Yunan oyuncuyu AEK’dan 700 bin Euro bedelle transfer ederken 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine 5 milyon Euro çıkış maddesi koymuştu. Fenerbahçe yönetiminin ise Nazım transferinde olduğu gibi Bakasetas transferinde de bir miktar para ve oyuncu takasıyla transferi bitirmek istiyor.