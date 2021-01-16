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Fenerbahçe Attila Szalai ile anlaştı! Szalai İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu 22 yaşında ki Attila Szalai ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. Szalai'nin sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceği açıklanırken taraftarlar transfer detaylarını araştırmaya başladı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 03:50
Fenerbahçe Attila Szalai ile anlaştı! Szalai İstanbul'a geliyor!
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Fenerbahçe’de transfer hareketliliği devam ederken Apollon Limasol forması giyen genç stoper Attila Szalai ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz gün Apollon Limasol başkanı tarafından Fenerbahçe ile görüşmeler olduğu açıklanırken Szalai ile anlaşmaya varıldığı ve oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a geleceği belirtildi.

Apollon Limasol tarafından yapılan resmi açıklamalarda, ‘Attila Szalai'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda prensiplerde anlaşıldı. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gidecek.’ Denildi.

Fenerbahçe ise Attila Szalai transferi konusunda, ‘Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.’ Açıklamaları yapıldı.

Bu sene 19 resmi maçta forma şansı bulan Szalai 3 gol 3 asistlik katkı yaptı.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 03:50
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Anahtar Kelimeler:
SzalaiFenerbahçeTransferAnlaşmaIstanbul
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