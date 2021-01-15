Fenerbahçe Atilla Szalai için resmi görüşmelere başladı!

Ara transfer döneminin başlaması ile birlikte eksik veya yetersiz bölgelere transfer yapacağı kesinleşen Fenerbahçe’de Attila Szalai için Apollon Limassol ekibi ile görüşmeler başladı. Emre Belezoğlu’nun özel ilgilendiği transfer ile ilgili detaylar Fenerbahçe tarafından açıklanmaya devam ediyor.

Emre Belezoğlu çok istiyor

Apollon Limasol’den açıklama

konusunda senelerdir sorun yaşayan Fenerbahçe’de defans hattı transfer için Emre Belezoğlu özel bir çaba harcarken geçtiğimiz gün yapılan basın toplantılarındaile ilgili Apollon Limasol takımı ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Güney Kıbrıs ekiplerinden Apollon Limasol Attila Szalai ile ilgili Fenerbahçe ile görüşmelere başlandığı açıklamaları sonrasında taraftarlar araştırmalarına hız verdi. Limasol yetkilileri, Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğü henüz bir şey söylemek için erken olduğunu dile getirdi.

Erol Bulut’un favorisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un sezon başından beri yönetimden istediği oyunculardan bir tanesi olan Atilla Szalai 1.92 boyunda ve sol ayaklı bir stoper olması ile dikkat çekiyor. Apollon Limasol’un teklifleri kabul etmesi durumunda transfer kısa sürede gerçekleşecek açıklamaları yapıldı.