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Fenerbahçe Atilla Szalai için resmi görüşmelere başladı!

Fenerbahçe'nin sezon başından beri istediği Apollon Limasol forması giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Atilla Szalai için resmi görüşmelerin başladığı açıklandı. Açıklamalar Apollon başkanı tarafından doğrulandı.

15 Ocak 2021 Cuma 16:54
Fenerbahçe Atilla Szalai için resmi görüşmelere başladı!
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Ara transfer döneminin başlaması ile birlikte eksik veya yetersiz bölgelere transfer yapacağı kesinleşen Fenerbahçe’de Attila Szalai için Apollon Limassol ekibi ile görüşmeler başladı. Emre Belezoğlu’nun özel ilgilendiği transfer ile ilgili detaylar Fenerbahçe tarafından açıklanmaya devam ediyor.

Emre Belezoğlu çok istiyor

Stoper konusunda senelerdir sorun yaşayan Fenerbahçe’de defans hattı transfer için Emre Belezoğlu özel bir çaba harcarken geçtiğimiz gün yapılan basın toplantılarında Atilla Szalai ile ilgili Apollon Limasol takımı ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Apollon Limasol’den açıklama

Güney Kıbrıs ekiplerinden Apollon Limasol Attila Szalai ile ilgili Fenerbahçe ile görüşmelere başlandığı açıklamaları sonrasında taraftarlar araştırmalarına hız verdi. Limasol yetkilileri, Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğü henüz bir şey söylemek için erken olduğunu dile getirdi.

Erol Bulut’un favorisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un sezon başından beri yönetimden istediği oyunculardan bir tanesi olan Atilla Szalai 1.92 boyunda ve sol ayaklı bir stoper olması ile dikkat çekiyor. Apollon Limasol’un teklifleri kabul etmesi durumunda transfer kısa sürede gerçekleşecek açıklamaları yapıldı.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 16:54
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeStoperAtilla SzalaiGörüşme
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