Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken detay! Selçuk Şahin antrenmanı takip etti

Süper Lig’de hafta sonu Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Antrenmanlarına Can Bartu Tesisleri’nde devam eden Sarı Lacivertli ekipte, antrenmanın bir bölümü basına açık olarak yapıldı.

Sıkı bir çalışma içerisinde olan Fenerbahçe’nin antrenmanında gözeçarptı. Geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklayan deneyimli futbolcu, Fenerbahçe antrenmanını kenardan izledi. Selçuk Şahinin Fenerbahçe’de görev alması beklenirken, oyuncunun bu görüntüsü bu iddiayı arttırdı.