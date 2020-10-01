İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken detay! Selçuk Şahin antrenmanı takip etti

Fenerbahçe antrenmanında görüntülenen Selçuk Şahin'in Sarı Lacivertli ekipte görev alması bekleniyor. Eski Fenerbahçeli oyuncu geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklamıştı.

01 Ekim 2020 Perşembe 22:38
Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken detay! Selçuk Şahin antrenmanı takip etti
Takip Et:

Süper Lig’de hafta sonu Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Antrenmanlarına Can Bartu Tesisleri’nde devam eden Sarı Lacivertli ekipte, antrenmanın bir bölümü basına açık olarak yapıldı.


Sıkı bir çalışma içerisinde olan Fenerbahçe’nin antrenmanında göze Selçuk Şahin çarptı. Geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklayan deneyimli futbolcu, Fenerbahçe antrenmanını kenardan izledi. Selçuk Şahinin Fenerbahçe’de görev alması beklenirken, oyuncunun bu görüntüsü bu iddiayı arttırdı.

 



Son Güncelleme: 01.10.2020 22:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Selçuk ŞahinFenerbahçeAntrenman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta ayrılık! Umut Nayır 1 yıllığına Hajduk Split'te
Beşiktaş'ta ayrılık! Umut Nayır 1 yıllığına Hajduk Split'te
UEFA Organizasyonlarına stadyum kapasitesinin 0'u kadar taraftar alınacak!
UEFA Organizasyonlarına stadyum kapasitesinin 0'u kadar taraftar alınacak!
Fenerbahçe Papiss Cisse transferini resmen duyurdu
Fenerbahçe Papiss Cisse transferini resmen duyurdu
Trabzonspor Al Ahli forması giyen Djaniny Semedo ile prensip anlaşmasına vardı
Trabzonspor Al Ahli forması giyen Djaniny Semedo ile prensip anlaşmasına vardı
Ankaragücü Torgeir Börven’i renklerine bağladı!
Ankaragücü Torgeir Börven’i renklerine bağladı!
Trabzonspor'da gündem Umut Meraş
Trabzonspor'da gündem Umut Meraş

Popüler Haberler

Hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 1 Ekim 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini Furkan Palalı canlandırıyor
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yeni Hayat Gökçe karakteri kimdir? İpek Filiz Yazıcı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Günlük burç yorumları 2 Ekim 2020 Cuma aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
Diyabet hastaları malulen emeklilik hakkında yararlanabilir mi? Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları
Kapıcı maaşları ne kadar? 2020 Kapıcı brüt maaş hesaplama
Kuruluş Osman Sofia kimdir? Sofia gerçek tarihte var mı?
Turkcell fizy dinledikçe kazan bedava internet paketi katılım şartları nelerdir? nasıl yapılır?
Kurtlar Vadisi Kaos bein Medya ile mi anlaştı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?
TV8 Doya Doya Moda programı jürisinde kimler var? Doya Doya Moda juri üyeleri hakkında bilgiler
Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır? Oto ekspertiz açmak için gerekli belgeler ve ekipmanlar 2020
Rusya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Rusya asgari ücret fiyatları
Hindistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Rüyada doğum veya hamilelik ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Üniversite stajyer maaşı ne kadar? 2020 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?
En Şık Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.