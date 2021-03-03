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Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor yarın Antalya’da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe yarınki mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

03 Mart 2021 Çarşamba 22:17
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
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Spor Toto Süper Lig ve liderlik mücadelesi büyük bir rekabet içerisinde devam ediyor. Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında konuk olacak.

Erol bulut liderliğinde Can Bartu Tesisleri’nde son idmanını akşam saat 17:00’de gerçekleştiren Fenerbahçe, koordinasyon ve koşu çalışmaları yaptı. 5’e iki top kapma çalışması, pas çalışması için takım üç gruba ayrıldı. Uyumandan sonra bireysel ve taktiksel çalışmalar yapıldı sonrasında antrenman sonuçlandı.

Fenerbahçe’de Sadık Çiftpınar ile Luiz Gustavo takımdan ayrı bir şekilde bireysel programda çalıştılar. Çalışmalarını bitiren Fenerbahçe Spor kulübü, Can Bartu Tesisleri’nde kampa girerek Antalyaspor maçını beklemeye başladı. Uzun bir süredir sakat olduğu için takıma katılamayan yeni transfer İrfan Can Kahveci, ilk kez bu maçın kadrosuna dahil olacak. Başarılı futbolcunun az da olsa süre alması bekleniyor.



Son Güncelleme: 03.03.2021 22:17
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAntalyaspor
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