Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig ve liderlik mücadelesi büyük bir rekabet içerisinde devam ediyor. Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında konuk olacak.
Fenerbahçe’de Sadık Çiftpınar ile Luiz Gustavo takımdan ayrı bir şekilde bireysel programda çalıştılar. Çalışmalarını bitiren Fenerbahçe Spor kulübü, Can Bartu Tesisleri’nde kampa girerek Antalyaspor maçını beklemeye başladı. Uzun bir süredir sakat olduğu için takıma katılamayan yeni transfer İrfan Can Kahveci, ilk kez bu maçın kadrosuna dahil olacak. Başarılı futbolcunun az da olsa süre alması bekleniyor.
Son Güncelleme: 03.03.2021 22:17