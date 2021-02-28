Fenerbahçe Antalya maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta? FB Antalya maçı hafta içi mi?

Son haftalarda oyanadığı futbolla eleştirilerin hedefinde olan Fenerbahçe deplansmanda çok önemli bir basamağı atlayarak Trabzonspor'u yendi. Alınan galibiyet ile lider Galatsaray ile puan farkının açılmasına müsade etmedi. Trabzonspor deplasmanında alına üç puanıj öz güveni ile Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu engeli de kayıpsz atlatmanın peşinde.

Puan ya da puanların kaybedilmesine artık tahammülü olmayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un takımdan şimdilik yollanması gündemden düşmüş durumda.

Hafta içi perşmebe günü Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maça ayrı bir motivasyonla hazırlanmaya başlayacak. Alınacak üç puan takımda ki morali tekrar yerine getirecek. Saat 19.00'da başkayacak olan maç şimdiden taraftarlar arasında heyacana neden oldu.

Şampiyonluk ipini sezon sonu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler de yeni transferler de takıma katkı sağlamaya devam ediyor. Caner Erkin'in Trabzon maçında kadroya alınmaması ise hala sıcaklığını koruyor.