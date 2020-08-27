Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçının günü ve saati belli oldu

Süper Lig’in başlamasına kısa süre kala takımlar yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe çalışmalarına hazırlık maçlarıyla devam edecek. Sarı lacivertli ekibin sıradaki maçı Alanyaspor karşılaşması olacak.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık karşılaşması 28 Ağustos günü saat 17:00’de oynanacak. Karşılaşma Fenerbahçe’nin sahası Şükrü Saraçoğlu’nda oynanacağı açıklandı.

Sarı lacivertli taraftarlar hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Maçın yayın kanalı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.