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Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçının günü ve saati belli oldu

Fenerbahçe yeni sezon çalışmaları kapsamında Alanyaspor’la hazırlık karşılaşması yapacak. Sarı lacivertli taraftarlar maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyordu. Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık karşılaşması günü ve saati belli oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 20:29
Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık maçının günü ve saati belli oldu
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Süper Lig’in başlamasına kısa süre kala takımlar yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe çalışmalarına hazırlık maçlarıyla devam edecek. Sarı lacivertli ekibin sıradaki maçı Alanyaspor karşılaşması olacak.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman?


Fenerbahçe Alanyaspor hazırlık karşılaşması 28 Ağustos günü saat 17:00’de oynanacak. Karşılaşma Fenerbahçe’nin sahası Şükrü Saraçoğlu’nda oynanacağı açıklandı.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Sarı lacivertli taraftarlar hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Maçın yayın kanalı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 27.08.2020 20:29
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAlanyaspor
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