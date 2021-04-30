Fenerbahçe Alanya maçında kural hatası mı var? FB Alanya maçı için kural hatası iddiası

Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin penaltısının iptal edildiği pozisyon tartışmalara sebep oldu.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasının 28.dakikasında Valencia'nın Caulker tarafından düşürülmesi sonucunda Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı vermişti. Daha sonrasında VAR pozisyonu inceleyerek Mesut Özil'in pas verdiği esnada Valencianın ofsaytta olduğu gerekçesi ile penaltıyı iptal etmişti.

Ahmet Çakar: Kural hatası var

Penaltının iptal edilmesi ile ilgili eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, sosyal medya hesabındaki paylaşımda; "FIFA kurallarına göre ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlenip topa vurmadan önce penaltıya maruz kalır ise ofsayt ihlali gerçekleşmez, penaltı verilir, der. Ben değil FIFA oyun kuralları söylüyor. Alanya-F.Bahçe maçında hakemler ağır bir kural hatası yapmışlardır" sözlerini söyledi.

Deniz Çoban: Prosedür hatası var

Eski Süper Lig Deniz Çoban ise pozisyon ile ilgili, "VAR dedi ki 'Ofsayt ver'. Hakem, ofsayt verdi. Ama bu bir yorum gerektiren pozisyon. VAR yorum gerektiren bir pozisyona coğrafi tespit yapıyormuş gibi 'Ver ofsaytı başla' diyemez. 'Gel, izle' diyecek. Nihai karar tartışmalıdır. Ciddi bir prosedür hatası var."

"Bir oyuncu şeklen ofsayt pozisyonunda ise ofsayt olarak değerlendirilemez. Pozisyonundan avantaj elde etmesi, oyuna ya da rakibe müdahale etmesi gerekir ki burada yok. Burada söyleyeceğimiz tek şey savunmanın pozisyon almasını engelleyecek şekilde koşu yolunda bulunuyor."

"Valencia, rakibinin topa koşmasını engelledi' diyorsanız o zaman tamam. Ama diğer hiçbir şekilde ofsayt olamaz. Bu, yorum gerektiren bir pozisyon. Bu pozisyon, 2+2=4 etmez. Bu karar, VAR'ın kararı olamaz Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararı olmalıdır." Sözlerini söyledi.

IFAB kuralında ne diyor?

-Topla oynama teşebbüsüyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan ya da teşebbüs etmeden yada rakibiyle top için mücadele etmeden önce faul yapılır ise ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faulle cezalandırılır.

-Halihazırda topla oynayan ya da oynamaya teşebbüs eden ya da rakibiyle top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsaytla cezalandırılır.