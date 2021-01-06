Fenerbahçe Ahmed Kutucu ile anlaştı

Transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe devre arası transferine de hızlı girdi. Sarı lacivertliler Alman ekibi Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu ile görüşmelere başladı. Alman basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

Sarı kanarya 20 yaşındaki golcü oyuncuyu ücret ödemeden kiralayacak ve sezon sonunda oyuncunun performansı beğenilirse 2 milyon Euro bedelle satın alınabilecek.

Öte yandan kariyerine Türkiye’de devam etmek istediği bilinen Ahmed Kutucu’nun Fenerbahçe’ye gelmeyi istediği biliniyor. 20 yaşındaki oyuncu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.