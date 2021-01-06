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Fenerbahçe Ahmed Kutucu ile anlaştı

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe gaza bastı. Sarı lacivertliler Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki oyuncu Ahmed Kutucu ile görüşmelere başladı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:08
Fenerbahçe Ahmed Kutucu ile anlaştı
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Transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe devre arası transferine de hızlı girdi. Sarı lacivertliler Alman ekibi Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu ile görüşmelere başladı. Alman basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

Sarı kanarya 20 yaşındaki golcü oyuncuyu ücret ödemeden kiralayacak ve sezon sonunda oyuncunun performansı beğenilirse 2 milyon Euro bedelle satın alınabilecek.

Öte yandan kariyerine Türkiye’de devam etmek istediği bilinen Ahmed Kutucu’nun Fenerbahçe’ye gelmeyi istediği biliniyor. 20 yaşındaki oyuncu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.



Son Güncelleme: 06.01.2021 17:08
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferAhmed Kutucu
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