Fenerbahçe Acıbadem Sağlık Grubu ile 3 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Yeni sezon çalışmalarına hız veren Fenerbahçe Acıbadem Sağlık Grubu ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Sarı lacivertli kulüp Mehmet Ali Aydınlar’ın sahibi olduğu sağlık grubuyla 3 yıllık sponsorluk konusunda anlaştı.

3 yıllık anlaşma

Basın toplantısı düzenlenecek

Sarı kanarya Medical Park ve Liv Hospital ile olan sponsorluk sözleşmelerinin bitmesinin ardından Acıbadem Sağlık grubuyla anlaştı. Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy ile Mehmet Ali Aydınlar sponsorluk için 2 hafta önce bir araya gelmişti.

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve Acıbadem Grubu patronu Mehmet Ali Aydınlar’ın görüşmesinden olumlu sonuç çıktı. Fenerbahçeli oyuncular yeni sezonda Acıbadem Grubu hastanelerini kullanacak.

Fenerbahçe Acıbadem Sağlık Grubu ile olan sponsorluk anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu.