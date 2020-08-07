Fenerbahçe Acıbadem Sağlık Grubu ile 3 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Yeni sezon çalışmalarına hız veren Fenerbahçe Acıbadem Sağlık Grubu ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Sarı lacivertli kulüp Mehmet Ali Aydınlar’ın sahibi olduğu sağlık grubuyla 3 yıllık sponsorluk konusunda anlaştı.
3 yıllık anlaşma
Basın toplantısı düzenlenecek
Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve Acıbadem Grubu patronu Mehmet Ali Aydınlar’ın görüşmesinden olumlu sonuç çıktı. Fenerbahçeli oyuncular yeni sezonda Acıbadem Grubu hastanelerini kullanacak.
Fenerbahçe Acıbadem Sağlık Grubu ile olan sponsorluk anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu.
Son Güncelleme: 07.08.2020 23:23