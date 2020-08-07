İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
Son Dakika
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi

Fenerbahçe Acıbadem Sağlık Grubu ile 3 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Fenerbahçe Acıbadem Sağlık Grubu ile sözleşme imzaladı. Acıbadem Sağlık Grubu sahibi Mehmet Ali Aydınlar ve Ali Koç görüşmesinde anlaşma sağlandı. Acıbadem Grubu Fenerbahçe Kulübüne 3 yıl sponsor oldu.

07 Ağustos 2020 Cuma 23:23
Fenerbahçe Acıbadem Sağlık Grubu ile 3 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı
Takip Et:

Yeni sezon çalışmalarına hız veren Fenerbahçe Acıbadem Sağlık Grubu ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Sarı lacivertli kulüp Mehmet Ali Aydınlar’ın sahibi olduğu sağlık grubuyla 3 yıllık sponsorluk konusunda anlaştı.

3 yıllık anlaşma


Sarı kanarya Medical Park ve Liv Hospital ile olan sponsorluk sözleşmelerinin bitmesinin ardından Acıbadem Sağlık grubuyla anlaştı. Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy ile Mehmet Ali Aydınlar sponsorluk için 2 hafta önce bir araya gelmişti.

Basın toplantısı düzenlenecek

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve Acıbadem Grubu patronu Mehmet Ali Aydınlar’ın görüşmesinden olumlu sonuç çıktı. Fenerbahçeli oyuncular yeni sezonda Acıbadem Grubu hastanelerini kullanacak.

Fenerbahçe Acıbadem Sağlık Grubu ile olan sponsorluk anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu.



Son Güncelleme: 07.08.2020 23:23
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manchester City - Real Madrid karşılaşmasının saati belli oldu
Manchester City - Real Madrid karşılaşmasının saati belli oldu
Galatasaray iki isimle yolları ayırıyor
Galatasaray iki isimle yolları ayırıyor
Nuri Şahin Fraport TAV Antalyaspor yolunda
Nuri Şahin Fraport TAV Antalyaspor yolunda
Galatasaray Ali Yavuz Kol ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı
Galatasaray Ali Yavuz Kol ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı
Başakşehir o sporcu ile yollarını ayırdı
Başakşehir o sporcu ile yollarını ayırdı
PFDK'a Trabzonspor'a ceza yağdırdı! Ahmet Ağaoğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti cezası
PFDK'a Trabzonspor'a ceza yağdırdı! Ahmet Ağaoğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti cezası

Popüler Haberler

Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından nakdi ücret yardımı başlıyor! Başvuruda bulunanlara 1200 TL ödeme yapılıyor!
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Altın ne kadar oldu? 8 Ağustos 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 8 Ağustos 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Apartmanlar Yarışıyor ne zaman başlıyor?
Halkbank genç girişimcilere geri ödemesiz kredi desteği!
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Deli Deli Küpeli filminin konusu ve oyuncuları
iOS 14'e hangi özellikler gelecek? IOS 14 sürümü için gelecek özellikler ortaya çıktı!
Devlet kira yardım şartları nelerdir? 2020 Kira yardım başvuru nereden nasıl yapılır? Başvurana 960 TL kira yardımı
Günde kaç limon tüketilmelidir? Limonun günlük tüketim miktarı ne kadar olmalı
Yeni Hayat dizisi neden yayınlanmıyor? Kanal D Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak?
E-Devlet Üzerinden Tatil İzin Belgesine Nasıl Başvuru Yapılır?
Aleyna Tilki Dubai tatil pozuyla gündem oldu
TOKİ dar gelirli ve emekli için ucuz konut başvuru şartları
Ağustos 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
İşyeri açan gençlere devletin sağladığı 2020 destek ve hibeleri
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları! Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu
Seni çok bekledim dizisinin konusu hikayesi özeti nedir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.