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Fenerbahçe, Aaron Boupendza transferini bitirmeye çok yakın

Hatayspor’un golcüsü Aaron Boupendza için Fenerbahçe devreye girdi. Krasnodar transferi rafa kalkan oyuncunun sezon sonu sarı lacivertli ekibe geleceği iddia ediliyor.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:27
Fenerbahçe, Aaron Boupendza transferini bitirmeye çok yakın
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Hatayspor’un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza, için Fenerbahçe devreye girdi. Devre arasında da transfer edilmesi için görüşme yapılan Boupendza için Başkan Ali Koç, Hatayspor maçı için gittiği Hatay’da kulüp yöneticileriyle görüşme yapmıştı.

Hatayspor basın sözcüsü Rahmi Vardı, Fenerbahçe’nin Boupendza teklifi ve oyuncunun geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Açıkçası oyuncumuzun Türkiye'de kalıp, Türkiye'de hizmet etmesini isteriz. F.Bahçe'nin almasını isteriz. G.Saray da alabilir. Türkiye'den ve yurt dışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya'dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye'den de F.Bahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fener iyi bir teklif yaptı"

Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Boupendza için sarı kırmızılı yönetim devre arasında 6 milyon Euro teklif etmiş ancak Hatayspor kulübü bu teklifi kabul etmemişti. Fenerbahçe’de cephesinde sportif direktör Emre Belözoğlu, golcü oyuncu için görüşmelerini sürdürüyor.

Boupendza bu sezon çıktığı 23 maçta 18 gol attı ve gol krallığı yarışında en yakın rakibi Aboubakar’ın 4 gol önünde yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 16:27
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBoupendzaFenerbaheçe
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