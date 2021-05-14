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Fenerbahçe 7 kişiyi takımdan gönderiyor

Fenerbahçe’de önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarına başladı. Transfer edilecek oyunculara yer açılması amacıyla kadrodan 7 kişi takımdan gönderiliyor.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:43
Fenerbahçe 7 kişiyi takımdan gönderiyor
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Fotomaç gazetesinin iddiasına göre; Sivasspor’a evinde 2-1 yenilerek yakaladığı şampiyonluk avantajını kaybeden Fenerbahçe adeta yıkılırken, transfer yetkilileri önümüzdeki sezonu oluşturacak oyuncuları aramaya yöneldi. Ali Koç ve yardımcıları yeni oyunculara yer açmak için mevcut oyunculardan bazıları ile yollarını ayıracak.

Gideceklerin Çoğu Sezon Başında Gelenlerden Oluşuyor

Perotti, Samatta, Cisse, Sadık, Tisserand, Lemos ve Novak’ın artık önümüzdeki sezon gönderileceği bildirildi. Bu 7 oyuncudan 6’sı henüz sezonun başında transfer edilmişti. Sarı Lacivertli yönetim, gidecek oyunculardan gelir elde etmeyi amaçlıyor. Gustavo ve şuanda Ukrayna’da kiralık olarak forma giyen Allahyar’a bazı tekliflerin geldiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:43
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FenerbahçeTransfer
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