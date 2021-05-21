Fenerbahçe, 3 yılda kupa kazanamadı

Spor Toto Süper Lig’de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, o günden bu yana hiçbir kupa kazanamadı. Ali Koç, sarı lacivertlilerin bu şanssızlığını kırmak üzere Haziran 2018’de yapılan başkanlık seçimlerinde 20 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım’ın karşısına çıktı. Arkasına aldığı büyük destek ile başkanlık seçimini kazanan Ali Koç, takımına büyük başarılar kazandıracağını söyleyerek görevine başlamıştı.
Fenerbahçe bu 3 sezonda Süper Lig’de sadece 5 hafta lider kalabildi.
Son Güncelleme: 21.05.2021 16:04