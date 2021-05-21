Fenerbahçe, 3 yılda kupa kazanamadı

Spor Toto Süper Lig’de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, o günden bu yana hiçbir kupa kazanamadı. Ali Koç, sarı lacivertlilerin bu şanssızlığını kırmak üzere Haziran 2018’de yapılan başkanlık seçimlerinde 20 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım’ın karşısına çıktı. Arkasına aldığı büyük destek ile başkanlık seçimini kazanan Ali Koç, takımına büyük başarılar kazandıracağını söyleyerek görevine başlamıştı.

Büyük umutlarla görevinin başına geçen Ali Koç, bugüne kadar hiçbir kupa kazanamayarak Fenerbahçe taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Başkan olduğu 3 sezonda toplamda transferlere 694 milyon Türk Lirası harcayarak 52 oyuncu transfer edildi ancak transferler beklenen başarıyı getiremedi. Takımın başına ise 6 teknik adam getirildi fakat bu da şampiyonluk için yeterli olmadı. Ali Koç gelen eleştirilere ‘’Başarısızlığımızın farkındayız’’ şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe bu 3 sezonda Süper Lig’de sadece 5 hafta lider kalabildi.