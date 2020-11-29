Fenerbahçe 3 Beşiktaş 4 maç özeti ve golleri ( Fb - Bjk maç özeti )

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanıyor. Dev derbide ev sahibi Fenerbahçe galibiyet serisine devam etmek isterken, siyah beyazlı ekip son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.
İlk 11’ler
Fenerbahçe XI:
Beşiktaş XI:
Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşma saat 19:00’da BeIN Sports HD1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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Son Güncelleme: 29.11.2020 21:03