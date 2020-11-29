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Fenerbahçe 3 Beşiktaş 4 maç özeti ve golleri ( Fb - Bjk maç özeti )

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde Beşiktaş’ın 4-3’lük üstünlüğü sürüyor. Taraftarlar Fenerbahçe 3 Beşiktaş 4 maç özeti ve golleri merak ediyor.

29 Kasım 2020 Pazar 21:03
Fenerbahçe 3 Beşiktaş 4 maç özeti ve golleri ( Fb - Bjk maç özeti )
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Süper Lig’in 10’uncu haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanıyor. Dev derbide ev sahibi Fenerbahçe galibiyet serisine devam etmek isterken, siyah beyazlı ekip son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.

İlk 11’ler

Fenerbahçe XI:

Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse

Beşiktaş XI:

Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşma saat 19:00’da BeIN Sports HD1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FB - BJK 4-3 maç özetini ve gollerini izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 29.11.2020 21:03
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçe
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