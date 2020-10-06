Fenerbahçe 14 isimle yollarını ayırırken, 18 ismi kadrosuna kattı

6 sezondur süren şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe yeni sezon öncesi gemileri yaktı. Sarı kanarya 14 isimle yollarını ayırırken, 18 ismi kadrosuna kattı. Bu süreçte yeni göreviyle transferden sorumlu olan Emre Belözoğlu beklentileri karşıladı. Öte yandan başkan Ali Koç, transfer döneminde mali açıdan da önemli adım attıklarını ve 18 futbolcu için 9 milyon Euro ödediklerini açıkladı.

Emre Belözoğlu, yeni göreviyle sınavı geçti

Geçen sezon sonunda futbolu bırakan ve kulübünde transferden sorumlu kişi olan Emre Belözoğlu bağlantılarının da sayesinde birçok oyuncuda sarı lacivertli kulübe avantaj kazandırdı. Emre Belözoğlu’nun “Alo Ben Emre Abin” repliği de sosyal medyada gündem olurken, Emre Belözoğlu yeni görevinde taraftardan tam not alırken, tarihe geçti.

Vedat Muriç transferi rahatlattı

Yönetim ve Emre Belözoğlu, oyuncu transferinin yanı sıra yaptıkları satışlarla da transferde rahat hareket etme imkanı sağladı. Bu isimlerin başında ise şüphesiz Vedat Muriç geliyor. Sarı kanarya Vedat transferinden 20 milyon Euro gibi bir bedel ede ederek transfer operasyonunda rahat hareket edebildi.

Fenerbahçe kadrosunda bulunan "Deniz Türüç, Murat Sağlam, Michael Frey, Vedat Muriç, Miha Zajc, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoglu, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Erten Ersu, Mehmet Ekici, Mauricio Isla, Zanka." Gibi isimlerle yollarını ayırırken bu isimlerin yerine şu isimleri kadrosuna kattı;

"Diego Perotti, Dimitrios Pelkas, Kemal Ademi, Papis Cisse, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, İsmail Yüksek, Barış Sungur."