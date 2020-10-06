İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

Fenerbahçe 14 isimle yollarını ayırırken, 18 ismi kadrosuna kattı

Transfer sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe kadrosuna 18 ismi katarak taraftarın yüzünü güldürdü. Sarı lacivertlilerin takıma kattığı isimlerin yanı sıra Emre Belözoğlu’nun transferlerde etkisi de alkışları topladı.

06 Ekim 2020 Salı 20:22
Fenerbahçe 14 isimle yollarını ayırırken, 18 ismi kadrosuna kattı
Takip Et:

6 sezondur süren şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe yeni sezon öncesi gemileri yaktı. Sarı kanarya 14 isimle yollarını ayırırken, 18 ismi kadrosuna kattı. Bu süreçte yeni göreviyle transferden sorumlu olan Emre Belözoğlu beklentileri karşıladı. Öte yandan başkan Ali Koç, transfer döneminde mali açıdan da önemli adım attıklarını ve 18 futbolcu için 9 milyon Euro ödediklerini açıkladı.

Emre Belözoğlu, yeni göreviyle sınavı geçti

Geçen sezon sonunda futbolu bırakan ve kulübünde transferden sorumlu kişi olan Emre Belözoğlu bağlantılarının da sayesinde birçok oyuncuda sarı lacivertli kulübe avantaj kazandırdı. Emre Belözoğlu’nun “Alo Ben Emre Abin” repliği de sosyal medyada gündem olurken, Emre Belözoğlu yeni görevinde taraftardan tam not alırken, tarihe geçti.

Vedat Muriç transferi rahatlattı


Yönetim ve Emre Belözoğlu, oyuncu transferinin yanı sıra yaptıkları satışlarla da transferde rahat hareket etme imkanı sağladı. Bu isimlerin başında ise şüphesiz Vedat Muriç geliyor. Sarı kanarya Vedat transferinden 20 milyon Euro gibi bir bedel ede ederek transfer operasyonunda rahat hareket edebildi.

Fenerbahçe kadrosunda bulunan "Deniz Türüç, Murat Sağlam, Michael Frey, Vedat Muriç, Miha Zajc, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoglu, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Erten Ersu, Mehmet Ekici, Mauricio Isla, Zanka." Gibi isimlerle yollarını ayırırken bu isimlerin yerine şu isimleri kadrosuna kattı;

"Diego Perotti, Dimitrios Pelkas, Kemal Ademi, Papis Cisse, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, İsmail Yüksek, Barış Sungur."



Son Güncelleme: 06.10.2020 20:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEmre Belözoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivasspor 10 oyuncuyla yollarını ayırırken kadrosunu 7 isimle güçlendirdi
Sivasspor 10 oyuncuyla yollarını ayırırken kadrosunu 7 isimle güçlendirdi
Fenerbhaçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Ze Luis Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu
Fenerbhaçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Ze Luis Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu
Galatasaray yönetiminden puan kayıpları sonrasında kritik toplantı!
Galatasaray yönetiminden puan kayıpları sonrasında kritik toplantı!
Galatasaray'da transfer defteri kapandı
Galatasaray'da transfer defteri kapandı
Fenerbahçe Paok forması giyen Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Paok forması giyen Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Allahyar'ı Zorya Luhanks'a kiraladı
Fenerbahçe, Allahyar'ı Zorya Luhanks'a kiraladı

Popüler Haberler

Özgü Namal' ın kocası Serdar Oral vefat etti! Serdar Oral kimdir?
2021 Emekli maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası beklenti anketi yaptı!
Masumlar Apartmanı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Ekim 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Altın ne kadar oldu? 6 Ekim 2020 Salı Güncel altın fiyatları 6 Ekim 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Barış Bağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Bim market indirimli aktüel ürünler 28 Haziran – 5 Temmuz 2019 kampanyalı ürünler kataloğu
Çiftçi Kayıt Sistemine nasıl kayıt olunur? ÇKS kaydı için gerekli evraklar ve şartlar
Ziraat Genç Bankkart özellikleri nedir? Ziraat Genç Bank kart kredi kartı özelliği var mı, nasıl aktif edilir?
Hamilelik kaç günde belli olur? Gebelik belirtileri için ilişkiden ne kadar sonra test yaptırmak gerekiyor?
AVM’ler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Yeni AVM çalışma saatleri
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2020
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı karakterini kim canlandırıyor? Gökhan Akteke kimdir?
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar?
ÇSGB torun maaşı başvuru adımları nelerdir? 2020 torun bakım maaşı ne kadar?
Engelli hakları nelerdir? 2020 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.