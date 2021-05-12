Fenerbahçe, 12 Mayıs'a ilişkin açıklama yaptı: "#BirDireniştirFenerbahçe"
Fenerbahçe 9 sene evvel Galatasaray ile oynadıkları ve berabere biten Süper Lig Play-Off final karşılaşmasının tarihi olan 12 Mayıs’a ilişkin açıklama yaptı. İşte Fenerbahçe'nin yapmış olduğu o açıklama...
12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:38
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Fenerbahçe, sosyal medya hesabı üzerinden 9 sene evvel Galatasaray ile oynadıkları ve berabere tamamlanan Süper Lig Play-Off final maçı tarihi olan 12 Mayıs ile ilgili açıklama yaptı.
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