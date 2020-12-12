Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ve FB Malatya maç özeti ve golleri

Süper Lig’in 12.haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadelede Yeni Malatyaspor, Fenerbahçesi 3-0 mağlup ederek 3 puan kazandı.

Kendi evinde 3 kez üst üste mağlup oldu

Yeni Malatyaspor’un golleri 9.dakikada Adem Büyük, 22'de Umut Bulut ve 48.dakikada Youssouf’dan geldi. Bu mücadele ile birlikte 23 puanda kalan sarı lacivertli takım, lig tarihinde ilk kez Kadıköy’de 3 maç üst üste kaybetti.

Fenerbahçe daha önce Konyaspor ve Beşiktaş’a mağlup olurken, Yeni Malatyaspor ligde dört kez ard arda galip geldi.

Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor maç özeti

Maçın 9.dakikasında Tisserand ile kale sahasının girdiği ikili mücadelede Tetteh’e yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem Büyük’ün penaltı atışı ile Malatyaspor 1-0 öne geçti.

21.dakikada Umut Bulut’un golüyle Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı.

Maçın ilk yarısı Yeni Malatyaspor’un 2-0 skoruyla tamamlandı.

47.dakikada Yeni Malatyaspor, Ndayishimiye’nin kafa vuruşuyla farkı 3’e çıkardı.

Kalan dakikalarda sahada başka gol sesi çıkmadı ve Yeni Malatyaspor sahadan galip ayrıldı.