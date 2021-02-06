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Fener Galatasaray 1 - 0 maç özeti ve golleri izle / FB - GS maçı özeti ve golleri

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan dorukta. Futbolseverlerin merakla beklediği dev derbi Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında ilk yarı tamamlandı. Ülker Arena'da oynanan mücadele ikinci yarısı ile devam ediyor. Galatasaray ikinci yarıda gol şansı elde elde etti. İkinci yarıda Galatasaray Mostofa Mohammet'in golü ile öne geçti. Peki ilk yarıda hangi pozisyonlara girildi? Mesut Özil kadroya dahil oldu mu? İşte maç ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

06 Şubat 2021 Cumartesi 21:59
Fener Galatasaray 1 - 0 maç özeti ve golleri izle / FB - GS maçı özeti ve golleri
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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan dorukta. Futbolseverlerin merakla beklediği dev derbi Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında ilk yarı tamamlandı. Ülker Arena'da oynanan mücadele ikinci yarısı ile devam ediyor. Galatasaray ikinci yarıda gol şansı elde elde etti. İkinci yarıda Galatasaray Mostofa Mohammet'in golü ile öne geçti. Peki ilk yarıda hangi pozisyonlara girildi? Mesut Özil kadroya dahil oldu mu? İşte maç ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Dev derbi Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında ilk yarı 0-0'lık bir skorla geride kaldı.,Ülker Arena'da oynanan mücadele ikinci yarısı ile devam ediyor. Galatasaray ikinci yarıda gol şansı elde elde etti. İkinci yarıda Galatasaray Mostofa Mohammet'in golü ile öne geçti. Peki maçta hangi pozisyonlara girildi? Maçta neler yaşandı? İşte detaylar...

76' GOL İPTAL! Mesut Özil'in Ozan tufana orta açarak Ozan Tufan'ın kafa vurduğu top ağlarla buluştu fakat ofsayt nedeniyle gol iptal oldu.

73' Caner'in yapmış olduğu orta Arda'ya çapıp konere çıktı.

71' Osayi-Samuel hızlı bir şekilde koşarak götürdüğü topu ceza sahasına doğru girerek vuruş yaptı ama top Muslera'da kaldı.

70' Ceza sahasında Belhanda'nın Emre Kılınç'la topu buluşturmasıyla ardından şut geldi fakat savunmadan döndü.

69' Fenerbahçe topla daha fazla oynamaya ve oyunu rakip sahada tutmaya başladı.

67' Sosa sol kanattan Samatta'ya uzun bir pas denedi fakat top savunmadan geri geldi.

65' Sağ kanatta Sosa'nın köçe vuruşu ardından Cisse'nin önüne düşen top Galatasaray savunması tarafından uzaklaştırıldı.

54' GOL! Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahası çizgisinde topla nnuluşan Mostofa Mohamed yerden köşeye doğru yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu.

52' GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI:Savunmadan geri dönen topa sahip olan Belhanda, Linnes'e pasını verdi. Linnes'in topuk pası ile buluşan Onyekuru vuruşuyla top Altay'ın kucaklarında sonlandı.

47' Jose Sosa, Taylan'la ikili mücadeleye girdi, yerde kalan Sosa'nın durumunda bir problem yok gibi...

46' İlk yarı için bitiş düdüğü çaldı. İkinci yarı tekrar birlikte olacağız. 

45+' Arda pasını Linnes'e verdi. Cezah sahası içi sağ çaprazda topu alırken yerde kalan Linnes penaltı bekledi. Cüneyt Çakır penaltı vermedi.

45' Karşılaşmada ilk yarıya ek olarak 2 dakikalık uzatma süresi ilave edildi.

44' İlk yarının sonların doğru iki takımda orta bölgede çok sık top kayıpları yapmaya başladı.

42' Fenerbahçe'de Mesut Özil de ısınan oyuncular arasında.

40'  Sol kanattan yapılan köşe vuruş ardından Samatta ön direkte kafayı vurdu ama Muslera'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

39' SON ANDA MUSLERA: Ceza sahasından topla bulşusan Sosa, vuruş yaptı Muslera sağ köşeye uznarak topa müdahale etti ve konere çeldi.

20' Birden gelişen Fenerbahçe atağıyla Caner ara pasında Osayi-Samuel'İ gördü fakat Osayi Samuel rakibinden kurtulamadı.

19' Sol kanattan Belhanda köşe vuruşu kullandı. Altay çıkıp topu kucakladı.

18' Belhan'dadan topu alan Linnes arka direğe doğru orta yaptı, Nazım topu konere gönderdi.

17' Fenerbahçe'de Mert Hakan,Arda ilee ikili mücadele sonucunda faul nedediyle sarı kart gördü.

15' Sol kanatta gelişsen Galatasaray atağında Emre Kılınç orta yaptı fakat savunmada Szalai topu uzaklaştırdı.

14' Sağ kanattan gelen Nazım orta yaptı  fakat Muslera rahat bir şekilde topu kontrol etti.

12' Topa sahiplik oranları Galatasaray yüzde 78 Fenerbahçe yüzde 22 şeklinde oldu.

6' Caner uzun oasını Mert Hakan'a ulaştırmak istedi fakat Mert Hakan ceza sahasında topu kontrol etmek istmesiyle elle müdahalesi oldu.

5' Ceza sahasında topla buluşan Belhanda vuruş yapmak istedi fakat Valencia buna engel oldu.

4' Sağ kanatan süratlanen Osayi-Samuel, Taylan'ın müdahalesiyle yerde kaldı, karar faul.

3' TEHLİKE: Caner pasını Samatta ile sol kanatta buluşturdu. Muslera kalesinden çıktı. Samatta ondan sıyrılıp dar açıdan vuruş yaptı ama top istediği yere gitmedi.

1' Maçın ilk düdüğü çaldı ve derbi Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman nerede yayınlanacak?

Cüneyt Çakır'ın hakemlik yapacağı dev derbi Fenerbahçe Galatasaray maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşma saat 19.00'da Bein Sports 1'den naklen canlı olarak yayınlanacak.

Farklı bir sezon

Uzn seneler derbide kazanamayan Glatasaray son senelerde mağlubiyeti unutmaya başladı artık. Sarı kırmızılılar, Kadıköy'de yaptığı son üç maçta rakibine mağlup olmadı. Fenerbahçe ile oynanan son yedi derbide altısı beraberlikle sonuçlandı. Bu sezonun da ilk yarısı skorsuz bir şekilde 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11’ler

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Thiam, Bright, Valencia.

Şüpheli: Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Luiz Gustavo

Galatasaray’ın muhtemel 11’i: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed




Son Güncelleme: 06.02.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeDerbi
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