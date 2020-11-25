Fener Beşiktaş derbi maç hakemi Tugay Kaan Numanoğlu kimdir? Hangi futbolcunun oğludur?

Süper Lig’de hafta sonu derbi heyecanı yaşanacak. Lige son yılların en iyi başlangıcını yapan Fenerbahçe ile son hafta Başakşehir karşısına önemli bir galibiyet alan Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Önemli karşılaşma öncesi Merkez Hakem Kurulu derbisinin hakemini açıkladı. 29 Kasım Pazar günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisin Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Genç hakem Tugay Kaan Numanoğlu Malatyasporlu eski futbolcu Levent Numanoğlu’nun en büyük oğludur. 34 yaşındaki Tugay Kaan Numanoğlu 2006 yılında hakemliğe başlamış ve İstanbul bölgesi üst klasman hakemi olarak görev yapmaktadır. Numanoğlu yeni sezonda bir maç yönetirken 5 maçta da VAR hakemi olarak görev yapmıştır.