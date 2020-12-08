Federasyon Fatih Terim'i istiyor!

Bosna Hersek Federasyonu, Fatih Terim’i İstiyor!

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, milli takımlarının başına, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i istiyor. Görüşmelere başlayan federasyon ile Terim arasında neler olacak? Galatasaray’ın eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic, geçen hafta İstanbul’a Terim için gelmişti.

Tecrübeli ve yıllardır Galatasaray’da teknik direktörlük yapan Fatih Terim için şaşırtıcı bir haber geldi. Bosna Hersek Milli Takım’ı Fatih Terim’i istiyor. ASpor’da yayın hayatında olan Spor Gündemi isimli programda teklifin detayları açıklandı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan’ın açıklaması ile, Fatih Hoca’ya teklife sıcak bakarsanız, burada yaşamanıza gerek yok, Galatasaray’ı da çalıştır fakat milli maçlarda takımın başında ol, diye bir teklif sunulmuş.

Terim ile Federasyon arasında yapılan görüşmelerde arabuluculuk görevini üstlenen Galatasaraylı eski futbolcu Tarık Hodzic’in açıklamasına göre Terim, yapılan teklifin resmileşmesini ve kararını buna göre vereceğini ifade etmiştir. Hodzic, Terim’i temsil eden bazı kişilerle dün görüştüğünü belirtmiş, “Federasyondan resmi teklifte bulunmasını talep ettiler. Gelecek olan teklife göre Terim de hızlı bir şekilde yanıtını söyleyecektir. Teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten isimlerden Sead Kajtaz ile görüştüm ve Terim’in talebini kendisine ilettim.” şeklinde konuştu.

Eski Futbolcu Terim İçin İstanbul’a Geldi

Kajtaz ve Hodzic’in dışında, adaylarla yapılan görüşmeleri ayarlayan Bosnalı eski futbolcu Zvjezdan Misimovic, geçen hafta İstanbul’da Fatih Terim ile buluşmuştu.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 22 Aralık’ta yapılacak olan toplantıda, teknik direktör adayları ile görüşen komisyonun, kendilerine sunacakları isim veya isimleri değerlendirecek.