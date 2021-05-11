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FB - Sivas maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Fener Sivas maçı canlı yayın maç bilgileri

Süper Lig'in 41'inci haftasında Fenerbahçe Sivasspor ile karşılaşıyor. Büyük heyecana sahne olacak Fener Sivas maçı şifresiz veren yabancı kanallar gündem oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç öncesi taraftarlar FB - Sivas maçı canlı yayın maç bilgilerini araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 18:04
FB - Sivas maçı şifresiz veren yabancı kanallar - Fener Sivas maçı canlı yayın maç bilgileri
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Süper Lig'de 41. hafta heyecanı Fenerbahçe Sivasspor maçıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın geçen hafta Galatasaray'a yenilmesi Fenerbahçe'yi de umutlandırdı. Sarı lacivertliler ligin bitimine 2 maç kala lider Beşiktaş'ı takibini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin son iki maçta en zorlu rakibi olarak görülen ve Avrupa bileti için sahaya çıkan Sivasspor'da ligde beşincilik savaşı veriyor.

Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe ligde 79 puanla ikinci sırada yer alırken Sivasspor 59 puanla 6'ıncı sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Sivasspor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Harun, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia,

Sivasspor:

Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Kone, Gradel, Kayode

Fenerbahçe 7 maçtır yenilmiyor

Şampiyonluk yarışında teknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yeniden iddialı bir konuma gelen Fenerbahçe, Emre’nin takımın başına geçtiği 7 maçta kaybetmedi. Fenerbahçe ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Fener’de 8 oyuncu sınırda

Fenerbahçe’de Sivasspor maçı öncesi 8 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Tisserand, Caner, Sosa, Pelkas, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül ve Ferdi bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak.

Sivas İstanbul’da kayıp

Süper Lig’in ikinci yarısına damgasını vuran Sivasspor bu performansını İstanbul’da gösteremedi. Yiğidolar bu sezon İstanbul ekipleriyle 5 maça çıktı. Bu maçlarda galibiyet elde edemeyen Sivasspor 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Hakem belli oldu

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Sivasspor maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Fenerbahçe Sivasspor maçını şifresiz yayınlayan kanallar

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport,

SONY TEN 1,

Sony LIV,

SONY TEN 1 HD,

BT Sport Live,

BT Sport ESPN,

NOW TV,

SKY Go Italia,

Sky Sport Football,

Sky Calcio 3,

K-SPORT 2,

Tring Sport 2,

Sky Sport UHD,

Sky Sport 2/HD,

Sky Go,

MAX Sport 2,

Planet Sport 2,

TVPlay Sports,

TVPlay SportsX,

C More Suomi,

Viasat Ultra HD,

C More Sport 2,

RMC Sport 2,

RMC Sport en direct,

662 Sports 2,

602 HD Sports 2,

SPOTV ON 2,

KSPORT 2,

ELTA Sports 1,

B/R Live.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
şifresizCanlı MaçFenerbahçeTrabzonspor
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