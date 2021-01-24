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FB Kayseri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarınki Fenerbahçe ve Kayseri spor arasında gerçekleşecek olan maç için hazırlıklar sürerken futbol severlerde oldukça heyecanlı. Karşılaşmada Fenerbahçe’den Erol Bulut’un desteği üzerine Szalai sahalarda ilk kez boy gösterecek. Peki, merakla beklenen maç saat kaçta hangi kanalda sunulacak?

24 Ocak 2021 Pazar 22:28
FB Kayseri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Bu yılki ligde toplam 5 maç sonucu başarı sıralamasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ve takımın oyuncuları bu hafta birinci olan Beşiktaş'ın 2 puan ardında 39 puanla ikinci sırada yerini aldı.

Fenerbahçe'de 3 eksik oyuncu

Fenerbahçe yarın akşam gerçekleşsek olan Kayseri spor maçında takımdaki 3 oyuncunun sahada olamayacağını söyledi. Sakatlanmalar nedeniyle Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş sarı lacivert takımda bu hafta faaliyet gösteremeyecek. Ayrıca hafif bir sakatlık geçiren Gökhan Gönül'ün bu haftaki maçta yer alamayacağı bildirildi.

Szalai ilk kez sahalarda olacak

 

Erol Bulut' un desteğiyle Fenerbahçe’nin yeni oyuncusu Attila Szalai, kayserispor maçında performansını gösterecek.

Fenerbahçe kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak olan Fenerbahçe-Kayserispor maçı 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 19.00'da başlamış olacak. Karşılaşmada hakem Alper Ulusoy olacak. Maç canlı olarak Bein Sports ekranlarından gösterilecek.

Fenerbahçe ile Kayserispor ligde 49. kez karşılaşacak

Daha önce iki takım arasında 48 maç gerçekleşti. Bu 48 maçtan Fenerbahçe 29, Kayserispor 9 başarı aldı. 10 maçta ise berabere kalındı. Toplamda sarı—lacivert takım 105 gol, sarı-kırmızı takım ise 50 gol attı.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 22:28
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKayserisporSarıkırmızıSarılacivertLig
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