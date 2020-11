FB BJK maçı şifresiz izlenir mi, nasıl izlenir? Fenerbahçe Beşiktaş derbisini şifresiz veren yabancı kanallar listesi

Fenerbahçe vs Beşiktaş maçını şifresiz bir şekilde hangi yabancı kanalların verdiği merak kaynağı haline gelmiştir. Süper Lig’ in 10’uncu haftasında, Türkiye’nin iki büyük takımı olan Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Tugay Kaan Numanoğlu’nun hakemliğini yapacağı mücadele 29 Kasım 2020 Pazar günü, akşam saat 19:00’da Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek. Derbinin canlı yayını Bein Sports 1 kanalında saat 19:00 başlayacak.

Süper Lig’de geçen 9 haftanın ardından sadece 1 tane mağlubiyeti bulunan ve geçen haftaki çıktığı deplasman mücadelesinde Gençlerbirliği’ ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig’de 2. Sırada yer alıyor.

Bu Süper Lig sezonunda inişli çıkışlı bir performans gösteren Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda çıktığı 8 maça çıktı ve bu maçları; 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile sonuçlandı. Süper Lig’de Beşiktaş’ ın topladığı puanı ise; 13 oldu.

BİRÇOK OYUNCU ALDIKLARI CEZA VE YAŞADIKLARI SAKATLIKLAR YÜZÜNDEN DERBİYE ÇIKAMIYOR!

Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Mbwana Samatta ve Harun Tekin; yaşadıkları sakatlık nedeniyle derbi maçına çıkmayacak.

FENERBAHÇE vs BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11 NE OLABİLİR

*Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Papiss Cise.

*Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Benard Mensah, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

FENERBAHÇE vs BEŞİKTAŞ HANGİ KANALLARDA ŞİFRESİZ YAYINLANACA

SONY TEN ONE(1), CBC Spor, Sony LIV, HD SONY TEN 1, BT Spor Espaniol, BT Sports Live, NOW TV, SKY Go, K- SPORT2, TVplay, SportsX, TVPlay Sports, Elta Spor 1, B/R Live, TUDN U.S.A, üNİmAS, C More Suomi, 662 Sport, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, SPOTV 2, K- SPORT2, SportsX, TVPlay Sports, TUDN USA, Futbol 1, TUDN en Vivo NOW ve OLL.tv şeklindedir.