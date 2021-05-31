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Fatih Terim'in yerine gelen isim Hasan Şaş mı?

Galatasaray’da ayrılık Fatih Terim’den mi geliyor haberleri arttı. 31 Mayıs tarihi itibariyle sözleşmesi biten Terim nasıl yol izleyeceği merak konusu oldu. Bunun üzerine Başkan Mustafa Cengiz tecrübeli isim ile çalışmak istemediğini belirtti. Seçim olana kadar takımın başında Hasan Şaş’ın olacağı da iddialar arasında yer alırken seçim tarihide sabırsızlıkla bekleniyor. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:38
Fatih Terim'in yerine gelen isim Hasan Şaş mı?
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Sarı kırmızılı kulübün başkan seçimi 12-19 Haziran tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Seçim öncesi hazırlıklar başlarken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in sözleşmesi 31 Mayıs tarihi ile bitti. Kulüp de sular durulmazken Terim ve Cengiz arasında da gerginlik devam ediyor. Şuan ki görev alan Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde basın toplantısında Fatih Terim hakkında düşüncelerini belirtti. Toplantı da Terim ile yollarını ayırmak istediğini fakat özür dilerse devam edeceklerini belirten Cengiz başkanlık seçimi öncesi açıklamaların bulundu.

Galatasaray da seçim öncesi hazırlıklar devam ederken kimin başkan olacağı da merak ediliyor. Olaylar devam ederken ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı. Başarılı ve yetenekli isim Fatih Terim 11 yıl boyunca sarı kırmızılı takımda forma giydi. Galatasaray da görev yaptığı sürece yardımcılığını yapan Hasan Şaş’ın Terim yerine takımın başına gececi belirtildi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:38
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Anahtar Kelimeler:
Teknik DirektörFatih Terim SözleşmeHasan şaş Geldi Mi?
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