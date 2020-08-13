İstanbul 25°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Fatih Terim'in yeni yardımcısı Albert Riera oldu!

Gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışan Galatasaray Ümit Davala ve Hasan Şaş'tan boşalan koltuğu da doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in isteği ile 2011 - 2014 yılları arasında Galatasaray Forması giyen Albert Riera ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 00:00
Fatih Terim'in yeni yardımcısı Albert Riera oldu!
Takip Et:

Galatasay’da geçtiğimiz yıllarda forma giyen orta saha oyuncusu Albert Riera yeni sezonda yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray futbolcu transferi yaparken aynı zamanda Ümit Davala ve Hasan Şaş’tan boşalan koltukları da doldurmaya çalışıyor.


Sarı – kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ‘Galatasaray formasını 2011 - 2014 yılları arasında giyen Albert Riera, futbol takımımızın yeni sezonda teknik direktörümüz Fatih Terim'in yardımcı antrenör ekibinde yer alacak. İspanya Milli Takımı formasını 16 kez terleten ve UEFA Pro Lisans sahibi olan Albert Riera, İspanyolcasının yanında İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rusça da konuşabiliyor. Albert Riera'ya kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray çatısı altındaki kariyerinde başarılar diliyoruz.’ Açıklaması yapıldı.



Son Güncelleme: 13.08.2020 00:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray yılın transferi için görüşmelere başladı. Edinson Cavani!
Galatasaray yılın transferi için görüşmelere başladı. Edinson Cavani!
Fenerbahçeli genç stoper Atalanta'nın radarında!
Fenerbahçeli genç stoper Atalanta'nın radarında!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Sosa hakkında açıklama!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Sosa hakkında açıklama!
Fenerbahçe transfer bombardımanını sürdürüyor! Jose Sosa transferi tamamlandı
Fenerbahçe transfer bombardımanını sürdürüyor! Jose Sosa transferi tamamlandı
Enes Ünal Getafe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!
Enes Ünal Getafe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!
Galatasaray'da Feghouli'ye iki İtalyan kulübünden teklif
Galatasaray'da Feghouli'ye iki İtalyan kulübünden teklif

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 13 Ağustos 2020 Perşembe - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
AGİ 2020 ne kadar, kaç lira? 12 Ağustos 2020 Çarşamba Asgari Geçim İndirimi bekar, evli, çalışan ödeme tablosu
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir?
3 ay banka kredi borcu nasıl ertelenir? Erteleme işlemi için herhangi bir başvuru şartı var mı?
Evde bakım ücreti ne kadar oldu? Bakan müjdeyi verdi!
Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu?
Vakıfbank’tan 3 ay kredi ve kredi kartı borcu erteleme
En uygun kredi veren bankalar listesi
Başvuran ihtiyaç sahipleri 48 ay boyunca 960 TL maddi destek olanağından yaralanabilecek
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Survivor 2020 Parviz Abdullayev kimdir? Parviz Abdullayev hakkında bilgiler
Anaokulları ne zaman açılacak? 2019 MEB tatil tarihleri
Entübe hasta nedir? Entübasyon nasıl uygulanır? Entübe olan hastanın tedavisi nasıl devma eder?
Google Jamboard nedir? Google'dan akıllı beyaz tahta
Penti Black friday indirimleri olacak mı? Penti kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 11 Ağustos 2020
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Varlık vergisi ne kadardır?
Kırmızı Oda dizisi konusu nedir, ne zaman başlayacak?
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Ağustos 2020 faiz oranları ve şartları
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere kaymakamlık yardımları başladı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.