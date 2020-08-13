Fatih Terim'in yeni yardımcısı Albert Riera oldu!

Galatasay’da geçtiğimiz yıllarda forma giyen orta saha oyuncusu Albert Riera yeni sezonda yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray futbolcu transferi yaparken aynı zamanda Ümit Davala ve Hasan Şaş’tan boşalan koltukları da doldurmaya çalışıyor.

Sarı – kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ‘Galatasaray formasını 2011 - 2014 yılları arasında giyen Albert Riera, futbol takımımızın yeni sezonda teknik direktörümüz Fatih Terim'in yardımcı antrenör ekibinde yer alacak. İspanya Milli Takımı formasını 16 kez terleten ve UEFA Pro Lisans sahibi olan Albert Riera, İspanyolcasının yanında İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Rusça da konuşabiliyor. Albert Riera'ya kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray çatısı altındaki kariyerinde başarılar diliyoruz.’ Açıklaması yapıldı.