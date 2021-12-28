Fatih Terim'in takımdan göndermek istediği oyuncular netleşti!

Süper Lig'in ilk yarısından çıktığı 19 maçta 27 puan toplayan Galatasaray, kötü performansını ikinci yarıda göstermemek için ara transfer hareketliliğine hızlı bir şekilde başladı. Ligde 10. sırada yer alan Galatasaray, bir taraftan takıma takviye yapmak için görüşmelere devam ederken diğer taraftan da takımdan gönderilecek isimleri belirledi.
YÖNETİM KENDİNİZE KULÜP BULUN DEDİ
Gustavo Assunçao ile yapılan sözleşmeyi feshetmeye hazırlığı yapan yönetim, Luyindama ile Yedlin'e de kendilerine kulüp bulmalarını söylediği belirtildi. Ara transfer dönemi içerisinde orta saha ve kanat ile birlikte forvet takviyesi de yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, dolu olan yabancı kontenjanını bir şekilde boşaltmak zorunda.
Son Güncelleme: 28.12.2021 13:52