Fatih Terim'in takımdan göndermek istediği oyuncular netleşti!

Süper Lig'in ilk yarısından çıktığı 19 maçta 27 puan toplayan Galatasaray, kötü performansını ikinci yarıda göstermemek için ara transfer hareketliliğine hızlı bir şekilde başladı. Ligde 10. sırada yer alan Galatasaray, bir taraftan takıma takviye yapmak için görüşmelere devam ederken diğer taraftan da takımdan gönderilecek isimleri belirledi.

Takımın teknik direktörü, teknik ekipte ve yabancı kontenjanlardan dolayı bazı oyuncuları takımdan göndermeye hazırlanırken takımda bu sezon istenen performansı bir türlü gösteremeyen Yedlin ve Luyindama'ya ya yolun gözüktüğü öğrenildi.

YÖNETİM KENDİNİZE KULÜP BULUN DEDİ

Gustavo Assunçao ile yapılan sözleşmeyi feshetmeye hazırlığı yapan yönetim, Luyindama ile Yedlin'e de kendilerine kulüp bulmalarını söylediği belirtildi. Ara transfer dönemi içerisinde orta saha ve kanat ile birlikte forvet takviyesi de yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, dolu olan yabancı kontenjanını bir şekilde boşaltmak zorunda.