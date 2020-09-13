Fatih Terim'in Gaziantep maçında uyguladığı sistem işe yaradı. Aslan 3 puanın sahibi oldu

Galatasaray’da Gaziantep maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam orta saha mevkiine transfer yapılmaması nedeniyle Taylan Antalyalı’ya görev vermişti. Terim orta saha transferinin hala yapılmaması nedeniyle Gaziantep karşısında farklı bir formasyonu denedi.

Gol yeme serisi 9 maç

Sarı kırmızılı ekip maça 4-1-4-1 sistemiyle çıkarken orta sahanın ortasında Taylan Antalyalı yer aldı. Taylan’ın önünde Feghouli, Emre Kılınç, Arda ve Belhanda dörtlüsü yer aldı.

Terim’in yeni sistemi ligin ilk maçında başarılı olsa da sarı kırmızılı ekipte gol yeme sorunu devam etti. Galatasaray Muslera’nın sakatlığının ardından kalesini gole kapatamadı ve çıktığı son 9 maçta da kalesinde gol gördü. Kaleci Fatih oynadığı karşılaşmalarda güven verse de gol yeme sorununa çözüm olmadı.