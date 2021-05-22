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Fatih Terim'in eski iletişimcisi Aslı İşliel'den şok eden transfer açıklaması

Fatih Terim’in uzun seneler iletişim koordinatörü olan ve kısa zaman önce istifasını veren Aslı İşliel Kaşeler, Florya’da yaşanılanları anlattı. İşliel, "Bugüne kadar Fatih hocanın isteyip listeye adını yazdığı transferlerin ne kadarı alınmıştır diye sorsalar, yarı yarıya bile değildir." Açıklamasını yaptı.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 22:44
Fatih Terim'in eski iletişimcisi Aslı İşliel'den şok eden transfer açıklaması
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Fatih Terim’in uzun seneler iletişim koordinatörü olan ve yakın zamanda istifasını veren Aslı İşliel Kaşeler, Ahmet Tirali’nin Twitch yayınına katılarak önemli açıklamalar yaptı. İşlier yayında, Fatih Terim ve uzun seneler Florya’da yaşananlar ile ilgili konuştu.

Kulüpten yapılan paylaşımlar

“Florya ile kulübün iletişimi hep birbirinden ayrıldı. Neden? Çünkü gerçekten iletşim kökenli birinin kulübün iletişimini yönetmesi gerekir ve oradaki yöneticilerin de o profesyonelin mesleki birikimine saygı gösterip dinlemesi gerekir. Fakat bizde veya diğer kulüplerde herkes her şeyi çok iyi bildiği için kimse uzmanlığa saygı duymuyor. Kimse iletişimi veya algılama yönetiminin bir itibar aracı olarak görmüyor.”

"Hemen mesaj atıyorum, ve aynen bunu hocaya yazıyorum. 16 sene heyecanlanarak, korkarak, endişe ederek ya da ne söyleyeceğini bilmeyerek hocanın odasına girseydim bu kadar uzun süre hocanın zekasında, tecrübesinde bir insanla beraber çalışamazdım. 2, doğru bildiğim her şeyi de yanlış yapardım. Benim için evin salonuna girmekle Fatih Terim'in odasına girmek arasında bir fark yoktu. Bu kadar basitleştirerek söylüyorum ama saygısızlık anlamında değil. Aksine rahatlık anlamında söyledim. Benim için Falcao ile aynı ortamda bulunmak, Omar'ın yanında acil serviste sabaha kadar yanında beklemek, Belhanda ameliyat olduğunda eve bırakmakla Florya'da arkadaşlarım hocaya ya da oyunculara böyle yaklaşsaydı işlerini doğru yapamazlardı. Oradaki auraya bakarsak hoca içeri girdiğinde bacak bacak üstüne atmıyorum veya kalkıyorum o bir saygıdır. Heyecandan ziyade bir saygı bu. İlk zamanlarımda olmadı desem olmaz."

Omar'ın son durumu

"Omar ile görüşüyorum. Hayatımda görebileceğim en iyi insanlardan bir tanesidir. Çok dostumdam, arkadaşımdan da yakın sevdiğim saydığım görüştüm bir insandır. Anlatılması zor bir travma geçirdi. Hem psikolojik de hem de fiziksel bir travma geçirdi. Türkiye'de aklınıza gelebilecek en iyi insanların tedavisi üzerine bir süreç geçirdi, şimdi de bu tedavisi sürüyor. Bence ilk gördüğüm anda evinden ambulanstan gelip hastanede kapıyı açtığımda, "Ben buradayım, merak etme" dediğim anda Omar'ın profesyonel katkısı bitmişti ama şu anda geri döneceğine ilşkin o kadar umutluyum ki ve o umudum beni o kadar besliyor ki, burada Omar'ın azmi, çalışkanlığı, azmi de perçinliyor. Öyle ya da böyle futbola dönecektir. Bu camianın bundan sonraki süreçte elinden gelenin en iyisini yapacağından da hiç şüphem yok. Omar'ın karakteri ve birebir söylemi olduğu için de söylüyorum."

"Hocanın telefonundan sildirdik"

Biz hocanın 1.5 sene önce yalvar yakar whatsapp'ını sildirdik. Hoca sadece sms kullanıyor. Bunu kullanamadığı için değil kullanmamasını istediğimiz için kullanmıyor. Hakikaten de adamcağız rahatladı yani... Gerçi bazıları yapmak istediklerini sms üzerinden de yapıyor ama bi dedik ki whastapp'ı silerken, "Hocam merak etme, biz senin her şeyi bilmeni sağlayacağız" Ama belki o gün ertesi gün, hocayı bilen birçok kişinin ve benim ısrarla üzerinde durduğum bir şey var. O onu demiş, bu bunu demiş... Ama ertesi gün maça çıkacağız arkadaşım.

"Yüzde 90'nını iletirdik"

"Mesela hocanın 96-97 senesinde kendisinin bile unuttuğu Bursa'da yaşayan, eğer bizi dinliyorsa... Kimsenin bilmediği öğrencilere burs vermiştir mesela. O çocuklardan biri erkek kardeşi ve annesiyle beraber, ekşi sözlükte gördüm, ben oturdum ağladım ki hocayı düşünün nasıl bir reaksiyon vermiştir. Bu çocuğun yazdığını hocanın duymaması, öğrenmemesi, saat kaç olursa olsun aranmaması mümkün değil. O çocuğun kim olduğunu bulup hemen irtibat bilgilerini verirlerdi ve hoca direkt arardı. Olumlu, olumsuz bu arada çok kişiye ulaştım. Fatih Terim ulaşmak istiyor dediğiniz zaman ulaşamaycağınız kimse yok ama bir süzgeçten geçirirdik bazı şeyleri. Yüzde 90'ını iletiyorduk. O baba figürü dediğiniz şey var ya o bir rol ya da atanmış bir şey değildir. "

"Doğum günü mesajları videosu enteresandı"

"İzlemeyenler varsa öneririm hocanın doğum gününde ona sürpriz olsun diye hazırladığımız doğum günü mesajları vardır, o video çok enteresandı. Türkiye'de bir teknik adam ya da oyuncu için yapılabilecek bir video değildir. O baba ilişkisi, duygusal birliktelik... Sorunun başına gelirsek, sosyal medya hesabı eğer açıksa hocayla ilgili bir şey yazmış, ve hocaya gitmesi gereken her şeyi bizzat ben ya da birlikte çalıştığımız çok kişi bilgi vermiştir. Bunların bir kısmını da yazdığı andan itibaren hocayla temas etmesini mutlaka sağlamışızdır. Çünkü hocanın önceliklerden biri yüzyüze, olmuyorsa sesli o da olmuyorsa yazılı iletişimdir. Bu konuda birinin bir şey demesine gerek yok, hocanın içinden gelendir bu."

Gomis ile Diagne

"Diagne transferi zorunlu olarak yapıldı, Fatih hoca son günler mecbur kaldı. Gomis yeni sözleşme talebinde bulundu, kulübün bunu karşılama durumu söz konusu değildi. Fatih hoca Ozan ve Gomis transferlerine şartlı izin verdi."

"Cengiz Florya'ya çıkarma yaptı"

"Seçildikleri ertesi gün ilk ziyaretini Florya'ya yaptı. Mustafa Cengiz, oyunculara konuşma yapmak istedi, takım kamptaydı, o gün oyuncular, çalışanlar, teknik heyet hepimiz şaşırmıştık. O gün, bizim işimiz var ve zor bir süreç bizi bekliyor diye düşündüm."

"Ndiaye transferinde bir tokat yedik"

"Hemen ardından Ndiaye transferinde bir tokat yedik. Ndiaye'ye ihtiyacımız olmasına rağmen transferi. Bugüne kadar Fatih hocanın isteyip listeye adını yazdığı transferlerin ne kadarı alınmıştır diye sorsalar, yarı yarıya bile değildir."

"Belhanda kırık çeneyle Fenerbahçe maçına çıktı. Teknik kadro ve sağlık ekibi oynamasın dedi ancak o durumunun daha kötü olabilme ihtimaline rağmen çıkıp oynadı. Kendisine çok büyük haksızlık yapıldı."


Son Güncelleme: 22.05.2021 22:44
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Fatih Terimin Eski Işletimcisi Aslı Işlielden şok Eden Transfer AçıklamasıAslı Işliel
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