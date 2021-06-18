Fatih Terim’in aslanları!

Yıllarca hocalığını yaptığı Galatasaray ile sözleşmesi biten ve kongrede çıkacak sonucu beklemeye devam eden Fatih Terim, Bodrum’daki evinine 2 tane aslan heykeli diktirdi. Sezon bittikten sonra tatiline Bodrum’da devam eden tecrübeli hoca, 100 kilo ağırlığı olan 2 aslan heykelini evinin bahçesine yaptırdı.

Fatih Terim’in 3 ay önce bir ziyareti esnasında bu eserleri beğenip kendisi için istediği bilgisi öne sürüldü. Heykellerin ustasına teşekkürlerini ileten Terim, daha sonra heykellerle birlikte fotoğraf çekindi.

Heykelin mimarı Hasan Cingiz,” Hocam bana 3 an önceden uğradı. Benim yaptığım işleri beğenerek takip ettiğini söyledi. Kendisi için istediği bu heykellerin kendi çalışmalarıma benzemesini istedi. Bende ona meslek bilgime ve sanat zevkime güvenmesini söyledim. Şimdi ise hocam uzun süredir istediği aslanı buldu şeklinde sözler söyleyerek beni mutlu etti” şeklinde konuştu.