Fatih Terim'den Trabzonspor maçı öncesinde Şampiyonluk açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Trabzonspor maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında şampiyonluk ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında ligin her geçen gün daha da heyecanlı olduğunun altını çizen Terim kimsenin yarıştan kopmadığını belirtti.

Fatih Terim maç önü açıklamalarında; ‘Lig her geçen gün biraz daha heyecanlı hale geliyor. Bir yandan sona yaklaşırken, bir yandan da herkes sırayla puan kaybediyor. Zevkli ve çekişmeli bir lige doğru gidiyoruz. Herkesin her durumda yarıştan kopmayacağı bir matematik görünüyor.’ Açıklamalarında bulundu.

‘Her takımda istenilen hücum hatları var. Rakibimizin maçları kaybetmesi bize moral oldu. Ligin son haftasına kadar iddiamızı sürdüreceğiz. Oyuncularım da bu durumun bilincinde ve çalışmalarına devam ediyor. Dedi.

‘Onyekuru bizim için çok önemli bir oyuncu. Eski sakatlıklarının tekrar ortaya çıkması bizi biraz zora soktu. İlerleyen günlerde sağlık durumunu daha net öğreneceğiz. Bugün Babel ile başlamayı düşünüyoruz. Onun dışında aynı kadro ile maça çıkacağız.’ Dedi.