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Fatih Terim'den Sivasspor maçı sonrası Taylan Antalyalı açıklaması

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim Taylan Antalyalı’nın yedek kalmasına ilişkin sorularına soruya yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam Taylan’ın sakatlığının olmadığını söyledi.

08 Mart 2021 Pazartesi 01:20
Fatih Terim'den Sivasspor maçı sonrası Taylan Antalyalı açıklaması
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Süper Lig’in 29.haftasında sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda yedek kalan ancak bugün ilk 11’e dönen Taylan Antalyalı hakkında sorulan soruya yanıt veren Terim, Taylan’ın dinlenmesi gerektiğini ifade etti.

Fatih Terim, Taylan’ın uzun süredir hiç durmadan oynadığını bu süreçte yaşadığı sakatlığın büyümemesi için Etebo’ya şans verdiklerini ve Etebo’nun da iyi performans verdiğini ifade ederken, yoğun maç fikstüründe her iki oyuncunun da süre alacağını söyledi. Taylan’ın son maçlarda sakatlığının olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam bir tercihte bulunduğunu ve tercihinin doğru olduğunu da sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 08.03.2021 01:20
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Anahtar Kelimeler:
Taylan AntalyalFatih TerimGalatasaray
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