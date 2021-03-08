Fatih Terim'den Sivasspor maçı sonrası Taylan Antalyalı açıklaması

Süper Lig’in 29.haftasında sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda yedek kalan ancak bugün ilk 11’e dönenı hakkında sorulan soruya yanıt veren Terim, Taylan’ın dinlenmesi gerektiğini ifade etti.

Fatih Terim, Taylan’ın uzun süredir hiç durmadan oynadığını bu süreçte yaşadığı sakatlığın büyümemesi için Etebo’ya şans verdiklerini ve Etebo’nun da iyi performans verdiğini ifade ederken, yoğun maç fikstüründe her iki oyuncunun da süre alacağını söyledi. Taylan’ın son maçlarda sakatlığının olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam bir tercihte bulunduğunu ve tercihinin doğru olduğunu da sözlerine ekledi.