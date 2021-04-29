Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

Spor Toto Süper Lig’de üst sıralardaki takımlar arasında şampiyonluk mücadelesi büyük bir heyecanla sürerken alt sıralardaki takımların ligde kalma savaşı da nefesleri kesmeye devam ediyor. Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftasında Konyaspor’u kendi evinde ağırlayan, mücadeleden 1-0 galip gelmeyi başardı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan, son ana kadar pes etmeyeceklerini söyledi.

Açıklamalarını sürdüren Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, son dakikada gelen golün altın değerinde olduğunu ve Galatasaray’ı şampiyonluk yarışının içinde tuttuğunu ifade ederek, son dakikalarda gol atmanın değil, vazgeçmemenin önemli olduğunu söyledi. Ayrıca son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde kalacaklarını ifade etti. Son dört maçta galip gelmek istediklerini dile getirdi.