Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler

Denizlispor ile Galatasaray maçında kazanılan penaltı Mohamed tarafından kaçırılması fakat vardan tekrar kararı gelmesi üzerine Onyekuru ve diğer birçok takım arkadaşlardan gelen tepki topu bize bırak söylemleri ve sahada yaşanan gerginlik sonucu Fatih Terim sayesinde karar verildi. Penaltıyı Mohamed kullanacak talimatı geldi. Mısırlı forvet penaltıyı tekrar kullanması ile skorlara 1 gol daha yazdırdı. Bu golden sonra Mohamed Terim’e koşarak sarıldı. Sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan yetenekli futbolcu dönüşü ile 2 gol atarak formuna geri döndü. Maç sonunda Fatih Terim yaptığı açıklamalar da Mohamed Mostafa yaptığı övgüler ile hem maçı hem de oyuncusunu kazandı.
Son Güncelleme: 13.05.2021 12:37