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Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler

Şampiyonluk yolunda zorlu mücadeleler vererek Lig’e dahil olan Galatasaray’dan taraftarlarını sevindirecek puanlar gelmeye devam etti. 41.hafta Denizlispor ile oynanan müsabaka da gol averajına ihtiyaç duyulan zamanlarda Mostafa Mohamed’i maça kazandıran isim Fatih Terim oldu. Maç hakkında detaylar haberimizde

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:37
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler
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Süper Lig’de yaşanan şampiyonluk yolunda büyük 3 takım mücadelesine ortak olundu. 41.hafta aynı gün üç büyüklerinde maçı olması heyecanları arttırdı. Galatasaray için avantaj olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yenilgileri maça daha fazla tutulmalarını sağladı.

Denizlispor ile Galatasaray maçında kazanılan penaltı Mohamed tarafından kaçırılması fakat vardan tekrar kararı gelmesi üzerine Onyekuru ve diğer birçok takım arkadaşlardan gelen tepki topu bize bırak söylemleri ve sahada yaşanan gerginlik sonucu Fatih Terim sayesinde karar verildi. Penaltıyı Mohamed kullanacak talimatı geldi. Mısırlı forvet penaltıyı tekrar kullanması ile skorlara 1 gol daha yazdırdı. Bu golden sonra Mohamed Terim’e koşarak sarıldı. Sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan yetenekli futbolcu dönüşü ile 2 gol atarak formuna geri döndü. Maç sonunda Fatih Terim yaptığı açıklamalar da Mohamed Mostafa yaptığı övgüler ile hem maçı hem de oyuncusunu kazandı.


Son Güncelleme: 13.05.2021 12:37
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Anahtar Kelimeler:
MaçGalatasaray
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