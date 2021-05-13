Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler

Süper Lig’de yaşanan şampiyonluk yolunda büyük 3 takım mücadelesine ortak olundu. 41.hafta aynı gün üç büyüklerindeı olması heyecanları arttırdı.için avantaj olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yenilgileri maça daha fazla tutulmalarını sağladı.

Denizlispor ile Galatasaray maçında kazanılan penaltı Mohamed tarafından kaçırılması fakat vardan tekrar kararı gelmesi üzerine Onyekuru ve diğer birçok takım arkadaşlardan gelen tepki topu bize bırak söylemleri ve sahada yaşanan gerginlik sonucu Fatih Terim sayesinde karar verildi. Penaltıyı Mohamed kullanacak talimatı geldi. Mısırlı forvet penaltıyı tekrar kullanması ile skorlara 1 gol daha yazdırdı. Bu golden sonra Mohamed Terim’e koşarak sarıldı. Sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan yetenekli futbolcu dönüşü ile 2 gol atarak formuna geri döndü. Maç sonunda Fatih Terim yaptığı açıklamalar da Mohamed Mostafa yaptığı övgüler ile hem maçı hem de oyuncusunu kazandı.