Fatih Terim'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'a mesaj!

Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’a transferi gerçekleşen eski öğrencisi Ozan Kabak’ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

“Güvenimi, gurura çevirdin evlat”

Terim, İnstagram hesabından Ozan Kabak ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını “Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün” notu ile paylaştı.

Milli futbolcunun Liverpool’a altı aylık 2.5milyon Pound karşılığında kiralandığı sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonun bulunduğu öğrenildi.

Ozan Kabak, 2019 yılının Ocak ayında Galatasaray’dan 11milyon Euro bedelle Stuttgart’a oradan da 2019 yılının Temmuz ayında 15milyon Euro bedelle Schalke 04 takımına transfer olmuştu.