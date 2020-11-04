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Fatih Terim Sivas deplasmanında Feghouli'ye bir şans daha verecek!

Galatasaray'ın Sivas deplasmanına gitmeden önce yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadrosunda değişikliğe gitmek zorunda kalması ardından Fatih Terim'in kararları bekleniyor. Deneyimli teknik adamın savunmada Donk ve ilerde ise Feghouli'ye forma vereceği ifade edildi...

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:43
Fatih Terim Sivas deplasmanında Feghouli'ye bir şans daha verecek!
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Yapılan muayeneler sonrasında sol üst adele grubunda hafif ve orta derecede zorlanma tespit edilen Marcao ile sol kasık adele grubunda orta ve hafif derecede zorlanma tespit edilen Saracchi’nin Sivas karşılaşmasında oynayamayacakları ileri sürüldü.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ise, sakatlıkları bulunan Marcao ve Saracchi’nin Sivas maçında sahada bulunamayacak olmasından dolayı sahaya farklı bir 11’le çıkacağı ifade ediliyor. Marcao yerine Donk’a savunma hattında forma verecek olan Terim Saracchi’nin yerine ise sakatlıktan yeni dönen Linnes’e şans verecek.

Fatih Terim’in 3 hafta sonra Sivas deplasmanında şans vereceği ifade edilen Feghouli’nin ise ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Belhanda’nın maça yetişip yetişmeyeceği halen belli değil. Belhanda’nın maça yetişememesi halinde Taylan, Etebo ve Emre Kılıç isimlerinin sahada yer alması bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:43
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimMarcaoSaracchiDonkFeghouli
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