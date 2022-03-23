Fatih Terim Netflix Belgeseli Neden Yayınlanmadı? Fatih Terim Netflix Belgeseli Ne Zaman Yayınlanacak?

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından birçok sektör olumsuz olarak etkilendi. Tecrübeli teknik adam 68 yaşında Netflix tarafından gelen davet ile birlikte Fatih Terim Netflix belgeseli için kolları sıvamıştı. Sezon başından bu yana başlayan çekimler tecrübeli teknik adamın ayrılığı ile birlikte Netflix'in tüm planları bozulmuştu. Milyonlarca taraftar ve Netflix izleyicisi ise belgesele ne olduğunu merak ediyor. Belgesel yayınlanacak mı? Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak merak konusu.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

BELGESEL ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR MU?

Belgesel çekimleri hocanın Galatasaray'da devam ettiği süre boyunca devam ederken Mayıs ayında ise izleyicilerle buluşturulması hedeflerden birisiydi. Tecrübeli teknik adamın ligin ikinci yarısına gelmeden takımdan ayrılması ile birlikte çekimlerin ne aşamada olduğu ve neler olacağı merak konusu.

UEFA ÇEKİMLERİ DE BELGESEL DE YER ALIYORDU!

Galatasaray'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde dolu dizgin ilerlemesi, gruptan mağlubiyet almadan çıkması gibi kayıtları yakından kayıt altına alan Netflix, en efsane anları izleyiciler için hazırlamıştı. Galatasaray'ın sezon başında İstanbulspor ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasına kadar tüm çekimler için hazırlık yapan dünyaca ünlü dijital yayın şirketi, Fatih Terim'in oyuncu diyalogları, maç aksiyonları gibi birçok konularda tanıtmayı hedef haline getirmişti.

Yaşanan olaylar sonrası Netflix konu ile ilgili bir toplantı yapıp belgesel hakkında son kararını yakın zamanda açıklayacağı öğrenildi.

Çekimlerin büyük bir bölümünü tamamlayan Netflix'in Terim ile bir araya gelmesi bekleniyor.

FATİH TERİM NETFLİX BELGESELİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fatih Terim Netflix belgeseli için şu an çekimler dururken kısa süre içerisinde belgesel adına ortak bir karar alınması bekleniyor.

Çekimlerin tamamlandığı bilgisine ulaşılırken Fatih Terim belgeseli ile yakın süreçte Netflix'den açıklama bekleniyor.