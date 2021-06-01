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Fatih Terim, Lille'i mi çalıştıracak? Fatih Terim Lille ile anlaştı mı, yeni hocası mı oluyor?

Geçtiğimiz sene Fransa Ligue 1'de aldığı şampiyonluk ile tarih yazmayı başaran Lille, bu başarının mimarı olan Christopher Caltier'in görevi bırakması ile teknik direktör arayışına girdi. Bunun üzerine bir Teknik Direktör listesi yayınlayan Fransız basınının listesine Fatih Terim'de bulunuyor. Hâl böyle olunca vatandaş Fatih Terim'in Lille'in yeni Teknik Direktörü olup olmayacağını merak ediyor. Peki Fatih Terim, Lille'i mi çalıştıracak? Fatih Terim Lille ile anlaştı mı, yeni hocası mı oluyor? İşte detaylar...

01 Haziran 2021 Salı 19:45
Fatih Terim, Lille'i mi çalıştıracak? Fatih Terim Lille ile anlaştı mı, yeni hocası mı oluyor?
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Fransız basınında yer alan habere göre, Lille’in yeni hoca adayları arasında Fatih Terim’de bulunuyor…

 

Lille geride bıraktığımız sezonda Fransa Ligue 1’den şampiyon olarak ayrılmış ve tarihi bir başarının altını çizmiştir.

 

Neymar ile Kylian Mbappeli gibi iki yıldız oyuncuyu renklerinde barındıran Paris Saint-Germain’i geride bırakan Lille 83 puan ile kupayı kaldırmıştır. Kırmızı-beyazlı ekibin bu başarısında büyük rol oynayan ve mimarı niteliği taşıyan Teknik Direktör Christopher Galtier görevinden ayrılınca, şampiyon ekip yeni bir Teknik Direktör arayışına soyundu.

 

Ne yazıldı?

Lille’in Teknik Direktör adayları Fransız basını Footmarceto tarafından listelendi. Bu yazılan listenin içerisinde bulunan bilindik isimlerden birkaçı; Claudio Ranieri, Patrick Vieira, Laurent Blanc ve Luician Favre şeklinde oldu. Bunun dışında dikkatleri üzerine toplayan bir isim daha bulunuyor.

 

Bu isimse Galatasaray ile yaptığı sözleşmesi sona eren Fatih Terim oldu. Yani İmparator lakabı ile tanınan tecrübeli teknik adam Fatih Terim; Footmarceto tarafından yapılan Lille’in Teknik Direktör adayları listesinde yer alıyor.

Haberde Fransız şampiyon takımının önceliği; Leicester City’i oynadığı büyük rolle şampiyonluğa taşıyan Claudio Ranieri olduğunun altı çizildi. İtalyan hocanın daha öncesinde yaptığı açıklamalarda iyi bir projenin bulunduğu bir projeyi geri çevirmeyeceğini dile getirmişti.

Lille ile Raineri arasında bir aksilik yaşanması durumunda bütün dikkat Terim’in de içinde yer aldığı öteki 4 hocaya dönecek.

 

Fatih Terim kulübü bıraktı

31 Mayıs tarihinde sözleşmesi biten Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri’nden eşyalarını aldı. İmparator, bunun yanında göreve gelirken tarafına verilmiş iki aracın da tekrar kulübe teslimini yaptı.

Terim, kulüpten çıkışını yapmadan öncesinde oyuncuların hepsine bireysel antrenman programı hazırladı.

 

Gözler seçimde!

“Nerede kalmıştık” tweeti birçok Galatasaraylı futbol severi heyecanlandırmıştı. Şimdi bakıldığında ise göreve başlayan Fatih Terim, henüz misyonunu tamamlayamadı ve hâlâ yarım kalan işleri bulunuyor. Her zaman Galatasaray kulübüne ve Galatasaraylılara verdiği sözün hatırlatmasını yapan tecrübeli teknik direktör; kongreyi beklemeli.

Galatasaray cephesinde yapılacak başkanlık seçiminden önce başkanlık seçiminde yer alacak üç adayın; Fatih Terim ile çalışacak. Bu üç aday Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk şeklinde olacak. Diğer adayların ise planları farklı. Yiğit Şardan yabancı hoca aramaktayken, İbrahim Özdemir ve Işın Çelebi’nin şu anlık bir teknik direktör arayışında olmadıkları bildiriliyor.

Sarı-kırmızıların cephesinde yaşanacak seçim 12 ile 19 Haziran tarihlerinde 6 başkan adayı ile gerçekleştirilecek. Seçimin ardından sarı-kırmızılı ekibin ve Fatih Terim'in nasıl bir yol izleyeceği netleşecek.


Son Güncelleme: 01.06.2021 19:45
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