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Fatih Terim kırmızı kart sonrası hakeme neler söyledi?

Galatasaray takımının Teknik Direktörünü yapan Fatih Terim, Galatasaray ve Karagümrük arasında gerçekleşen maçta, kırmızı kart gördü. Aldığı kırmızı karttan sonra Fatih Terim, sinirlerine hâkim olamadı.

18 Aralık 2020 Cuma 21:39
Fatih Terim kırmızı kart sonrası hakeme neler söyledi?
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Galatasaray ve Karagümrük takımlarının son maçının son dakikalarında Fatih Terim, hakem olan Mustafa Öğretmenoğlu’na itirazlarda bulundu. İtirazlar sonucunda Terim, kırmızı kart aldı.  Kırmızı kart alan Terim, sinirlerine hakim olamadı ve Öğretmenoğlu’na, “Yazıklar olsun sana. Nasıl bir hakemsin sen. Hakemliği de futbolu da bilmiyorsun. Akşam evde, ‘Fatih Terim’i maçtan attım diye anlatırsın artık” cümlelerini kullandı.

Fatih Terim, maçın 69. dakikasında maçtan çıkarıldı.

Maç esnasında kırmızı kart alan Terim, eğer iki defa daha maç cezası alırsa, Süper Lig’de oynanacak olan Trabzonspor maçında yer almayacak.



Son Güncelleme: 18.12.2020 21:39
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Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGalatasarayKaragümrükHakemKırmızı KartSüper LigMustafa öğretmenoğlu
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