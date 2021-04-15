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Fatih Terim istifa mı edecek? Galatasaray teknik direktörünün edeceği iddia edildi

Galatasaray'da sular durulmuyor. Üst üste kaybedilen puan kayıpları ve Mustafa Cengiz'in yapmış olduğu açıklamalardan dolayı ,camiada krizin yaşandığı iddia ediliyor. Fatih Terim'in görevi bırakacağı iddiası gündemi karıştırdı. Peki ,Fatih Terim istifa edecek mi? İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

15 Nisan 2021 Perşembe 20:16
Fatih Terim istifa mı edecek? Galatasaray teknik direktörünün edeceği iddia edildi
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Fatih Terim ile Yönetim arasındaki gerginliğin istifaya neden olacağı iddia edildi. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbastan, Galatasaray camiasında yaşanan gelişmeleri yorumladı. Özbastan, Galatasaray eğer Göztepe karşısında mağlup olursa, Fatih Terim’in istifa edeceğini iddia etti.

Özbastan ayrıca Fatih Terim ile yönetim arasındaki krizin ilk olmadığını, Fatih Terim’in yönetim ile arasındaki ilişkinin zorunlu olarak devam ettiğini aktardı. Fatih Terim’in daha önce de Arda turan konusunda yalnız kaldığını ifade ettiğini ,dile getirdi.

Fatih Terim ile yönetimin arasında bağın koptuğunu ve Galatasaray’ın gündeminde seçimlerin olduğunu dile getirdi. Fatih Terim’in ise kalıp kalmayacağını yeni gelecek yönetime bağlı olduğunu da söyledi.  

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 20:16
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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Istifa Edecek Mi?GalatasarayMustafa Cengiz
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