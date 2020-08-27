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Fatih Terim gönderilecek oyuncuları belirledi

Galatasaray yeni sezon çalışmalarını Florya’da sürdürüyor. Çalışmalar devam ederken gözler yapılacak transferlere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimleri de belirledi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 20:05
Fatih Terim gönderilecek oyuncuları belirledi
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Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray’da gözler Teknik Direktör Fatih Terim’in üzerindeydi. Deneyimli teknik adam kadro planlaması kapsamında takımdan gönderilecek isimlere karar verdi. Fatih Terim’in gönderilmesine izin verdiği isimler arasında yer alan yıldız isim dikkat çekti.

Florya Metin Oktay Tesislerinde çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı ekipte takımdan ayrılacak isimler netleşti. Sarı kırmızılı ekipte yeni gelen isimler kadar gidecek isimlerde gündemde. Takımdaki oyuncu sayısının fazlalığı ve maaş bütçesinde azalma yapılacak olması bazı isimlerle yolların ayrılmasına neden olacak. Teknik direktör Fatih Terim Babel ve Belhanda gibi yıldız isimleri de gönderilecek isimler arasına yazdı. İki isminde yüksek maliyeti gönderilmelerinde en büyük etken olacak. Bu isimlerin yanı sıra Norveçli oyuncu Martin Linnes de gönderilecekler listesinde yer aldı. Fatih Terim oyuncunun yedek kontenjanı için fazla olduğunu belirtti. Linnes yabancı sınırına takıldı ve takımda ayrılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 27.08.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
BelhandaBabelLinnes
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