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Fatih Terim Gaziantep FK-Galatasaray maçı basın toplantısı açıklamaları

Süper Lig 22. haftada Gaziantepspor FK ile mücadele veren Galatasaray, karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında, sarı-kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 13:23
Fatih Terim Gaziantep FK-Galatasaray maçı basın toplantısı açıklamaları
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Süper Lig 22’nci haftada Gaziantep FK'yi evinde 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, sezonun ikinci yarısına galibiyet ile başladıklarını ve önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirdi.

Fatih Terim, karşılaşma sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında, muhabirlerin Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferine ilişkin sorularına yanıt olarak, "Biz açıkça dürüstçe istediğimi ifade ettik. Herkesle görüşebilir bizi ilgilendirmiyor. Demin de söyledim Galatasaray bir oyuncuyu isterken oyuncunun önceliği Galatasaray değilse buna sıcak bakmayız. Biz onu istiyoruz onun da bizi istediğini biliyoruz.

Yöneticilerimiz Göksel Bey'le görüşecekler. Hayırlısı neyse o olsun. İrfan hem iyi hem de istediğimiz bir oyuncu. İnşallah Galatasaraylı olur ve memnun oluruz." İfadelerine yer verdi.

"Onyekuru ve Kerem oyunun gidişatını değiştirdi"

Tecrübeli teknik adam, maça daha sonradan dahil olan ve 2 gole imza atarak galibiyetin mimarlarından olan Henry Onyekuru'nun sarı-kırmızılı ekibe yeniden transfer olması konusunda ısrarcı olduklarını anımsatarak, şunları dile getirdi:

"Önceden gelseydi maçlarda etkisi yüzde yüz olurdu. Transferi uzasa da doğru transfer olduğunu gördük. Onyekuru henüz hazır değil. 4-5 aydır oynamıyor buna rağmen hiç yabancılık çekmedi. Oyuna direk katkısını koydu. Her geçen gün fizik olarak istenilen seviyeye geliyor. Rakipler için tehlikeli olduğunu herkes kabullenmiş durumda. O ve Kerem oyunun şeklini değiştirdi. Onyekuru'yu kiralıyoruz bizde müthiş oynuyor, gönderiyoruz gittiği yerde oynamıyor. Gaziantep deplasmanı çok ciddi ve zor bir deplasman. Buradan 3 puanla dönmek bizim için sevindirici. Ligin ikinci yarısına yine Gaziantep galibiyetiyle, dışarda 3 puanla başlamak çok önemli. İyi bir galibiyet oldu."

Fatih Terim, transfer görüşmelerinin devam ettiğini dile getirerek "DeAndre Yedlin de bizim için önemli transfer demiştik. Görüşmeler sürüyor. İmzalaların atılmadığı bir transfer için bir şey diyemem ama istediğimi söylemiştim. İrfan'ı, Onyekuru'yu ve Muhammed'i (Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed) söylemiştik. Muhammed bizim yaklaşık 2 yıldır ilgilendiğimiz bir oyuncu. Takip ettiğimiz bir oyuncumuz. Genç ve yetenekli olduğuna inanıyoruz." Açıklamalarına yer verdi.

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 13:23
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Anahtar Kelimeler:
SüperLigGalatasarayGaziantepspor FKFatihTerim
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