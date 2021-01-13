Fatih Terim Galatasaray’dan ayrıldı mı? Fatih Terim bıraktı mı? Sosyal medyada büyük iddia

İlk kez 1996 yılında Galatasaray’da teknik direktörlük görevini yerine getiren ve aralıklarla bu görevi devam ettiren Fatih Terim’in Galatasaray’daki teknik direktörlük görevinden ayrıldığı iddia ediliyor. Bu iddialar arasında Fatih Terim’in Mayısıs’ta sözleşmeme bitiyor, taraftara verdiğim sözde bitiyor sözlerinin ardından Mustafa Cengiz ile görüşmeler yaptıkları ve takım ile yolları ayırdıkları konuşuluyor.

Twitter hesabından açıklama yapan Galatasaray SK, attığı tweet ile yarın Mustafa Cengiz’in GS TV üzerinden açıklama yapacağını duyurdu. Bu tweet üzerine Fatih Terim’İnaçıklaması iddiaları biraz daha güçlendi.

Konuya ilişkin Fatih Terim’den henüz bir açıklama gelmedi. Yarın Mustafa Cengiz tarafından yapılacak açıklama sonrasında Fatih Terim ayrılığı gerçek mi sorusunun cevabının netleşmesi bekleniyor.