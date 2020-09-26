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Fatih Terim derbi hakkında konuştu! Kolay olmayacak ama hedef 3 puan!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu. Hajduk Split maçının ardından basın ile bir araya gelen Terim, derbinin kolay olmayacağını dile getirdi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 14:46
Fatih Terim derbi hakkında konuştu! Kolay olmayacak ama hedef 3 puan!
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UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinde Hajduk Split’i 2-0’lık skor ile saf dışı bırakan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, maç sonu açıklamalarda bulundu. Takımından memnun olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, gereken oyunu sergilediklerini açıkladı.


Tüm oyuncularından faydalanmak istediğini belirten Terim, herkesin zevk almasını ve takıma katkı vermesini amaçladığını aktardı. Daha iyi bir takım olmak için çalıştıklarını açıklayan Terim, oyuncularını dinlendirerek kullandığını duyurdu.

Yılların bir önemi yok

Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Fatih Terim, önemli bir maç olduğunu ve 3 puan için sahaya çıkacaklarını aktardı. Şampiyon olmak adına her maçın önemli olduğunu açıklayan Terim, derbinin kolay olmayacağını ve buna göre çalışacaklarını açıkladı. Kendisine göre yılların bir önemi olmadığını belirten Fatih Terim, Kadıköy’de kazandıklarını ve yine kazanabileceklerini dile getirdi.

Fenerbahçe analizi bugün yapılacak

Derbi planlarına bugün başlayacak olan Galatasaray’da, Fenerbahçe analizi ve taktik çalışmaları gün içerisinde yapılacak antrenmanda olacak. Maç gününe kadar derbiye hazır hale gelmesi beklenen Galatasaray, rakibini iyi analiz etmeyi hedefliyor.



Son Güncelleme: 26.09.2020 14:46
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Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGalatasarayFenerbahçe
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