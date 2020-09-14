Fatih Terim, 29. ölüm yıl dönümünde Metin Oktay'ı yaptığı şiirli paylaşım ile andı!

Galatasaray’ın efsane futbolcusu Metin Oktay’ın 29. Ölüm yıl dönümünde birçok isim andı. Galatasaray camiası Taçsız Kral için anma töreni düzenlerken, Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, efsane ismi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hatırlattı.

Metin Oktay’ı yaptığı paylaşım ile anan Fatih Terim, yaptığı paylaşımda Turgut Uyar’ın şiirine yer verdi. Metin Oktay’ın anıtının yanında çekildiği fotoğrafı paylaşan İmparator Fatih Terim, Türk futbolunun unutulmaz ismi Metin Oktay’ı andığı dizeler şu şekildeydi:

Herkesin

Bir umudu vardır,

Bir savaşı,

Bir kaybedişi,

Bir acısı,

Bir yalnızlığı,

Bir hüznü…

Çünkü herkesin bir gideni vardır…

İçinden bir türlü uğurlayamadığı…

Fatih Terim’in bu paylaşımı Sarı Kırmızılı taraftarları duygulandırırken, paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.