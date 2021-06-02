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Fatih Kurucuk kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fatih Kurucuk yaşı ve hakkında bilgiler

Hatayspor, geçen sezon lige damgasını vurmuştu. Bu sezonda ligde etkisini bırakmak isteyen Hatayspor, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi biten Fatih Kurucuk ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Fatih Kurucuk'un kim olduğu merak edilmektedir. Fatih Kurucuk kimdir? Bu haberimizde Hatayspor'un yeni transferi Fatih Kurucuk ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Fatih Kurucuk transferine ilişkin detaylar...

02 Haziran 2021 Çarşamba 20:15
Fatih Kurucuk kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fatih Kurucuk yaşı ve hakkında bilgiler
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Hatayspor Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona damga vurdu ve kısa sürede transfer girişimlerine başladı.  23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kurucuk, Fatih Karagümrük'te öne çıktı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş onunla ilgilense de Hatayspor’la anlaştı.

 Atakaş Hatayspor'un genç stoper ile tüm konularda anlaştığı, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona erdiği bildirildi. Hatayspor, 23 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatay'ın geçtiğimiz sezon ligdeki performansı dikkatleri üzerine çekmişti.Süper Lig'de üç büyük takımın ihtiyaç duyduğu stoperi alarak ge bu sezon da  ligde dikkat çekeceği  imalarını verdi. Hatayspor’la  2 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki stoper, performansı iyiyken daha üst düzey bir kulübe transfer olmak için sorun yaşamak istemiyor.


Son Güncelleme: 02.06.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor TransferFatih Kurucuk HataysporFatih Kurucuk
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