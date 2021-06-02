Fatih Kurucuk kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fatih Kurucuk yaşı ve hakkında bilgiler

Hatayspor Süper Lig'de geride bıraktığımız sezona damga vurdu ve kısa sürede transfer girişimlerine başladı. 23 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Kurucuk, Fatih Karagümrük'te öne çıktı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş onunla ilgilense de Hatayspor’la anlaştı.

Atakaş Hatayspor'un genç stoper ile tüm konularda anlaştığı, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona erdiği bildirildi. Hatayspor, 23 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hatay'ın geçtiğimiz sezon ligdeki performansı dikkatleri üzerine çekmişti.Süper Lig'de üç büyük takımın ihtiyaç duyduğu stoperi alarak ge bu sezon da ligde dikkat çekeceği imalarını verdi. Hatayspor’la 2 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki stoper, performansı iyiyken daha üst düzey bir kulübe transfer olmak için sorun yaşamak istemiyor.