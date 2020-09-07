İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Fatih Karagümrük'ten transfer harekatı! Enzo Roco transferi tamamlandı

Süper Lig'e henüz çıkan Fatih Karagümrük, transfer harekatını sürdürüyor. Karagümrük, Beşiktaşlı Enzo Roco transferini tamamladı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:26
Fatih Karagümrük'ten transfer harekatı! Enzo Roco transferi tamamlandı
Takip Et:

Beşiktaş ile yollarını ayıran 28 yaşındaki savunma oyuncusu Enzo Roco, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’e transfer oldu.


Kulüp tarafından yapılan açıklamalarda, Süper Lig’e yükselen kulüpte transfer seferberliğinin büyük bir hızla sürdüğü belirtildi.

Enzo Roco kimdir?

Profesyonel futbol kariyerine Şili’de başlayan Roco, İspanya ve Meksika’da üst düzey kulüplerde forma giymiştir. Beşiktaş’a transfer olan Roco şimdilerde Süper Lig ekiplerinden Karagümrük’te forma giyecek.

Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de edinen 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgili bütün hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi.  



Son Güncelleme: 07.09.2020 17:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükEnzo Roco
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Celta Vigo'da Emre Mor şaşkınlığı! Performansı göz doldurdu
Celta Vigo'da Emre Mor şaşkınlığı! Performansı göz doldurdu
Rafael, Medipol Başakşehir'e transfer olacak
Rafael, Medipol Başakşehir'e transfer olacak
Cengiz Ünder transferi rafa kaldırıldı
Cengiz Ünder transferi rafa kaldırıldı
Milli yelkenci Alican Kaynar'dan gururlandıran başarı!
Milli yelkenci Alican Kaynar'dan gururlandıran başarı!
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Süper Lig'de transfer savaşları sürüyor! Beşiktaş ve Başakşehir o ismi gündemine aldı
Süper Lig'de transfer savaşları sürüyor! Beşiktaş ve Başakşehir o ismi gündemine aldı

Popüler Haberler

Rüyada tekneye bindiğini görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada tekneye bindiğini görmek rüyasının tabiri
Galatasaray'a transfer olan Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kariyeri ve geçmişi
Bekçiliğe Başvuru Nasıl Yapılır? Bekçi olma koşulları?
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? 2020 Polislik ve bekçilik alım şartları nelerdir?
Bay Yanlış dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Engelli maaşı için gerekenler ve gerekli evraklar neler? 2020 Engelli maaşı hakkında bilgi
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Rüyada civciv görmek ne demek, civciv görmek ne anlama gelir?
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 2020 yılında küçükbaş hayvan yemleri ne kadara satılmaktadır?
Ferhat ile Şirin dizisi ne zaman başlayacak? Cansu Dere Ferhat ile Şirin dizisine dahil oldu!
Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Avlu yeni sezonu tarihi belli oldu mu?
Tavuk çiftliği kurmak için destek ve kurulum kredisi nasıl kullanılır?
İstanbul’da kesilmiş saç satın alan yerler
Korona virüs nasıl hangi yollarla bulaşır ve anlaşılır? Koronavirüs tedavisi varmı? Corona virüsü belirtileri neler, testi nerede nasıl yapılır?
3 Ay kredi ertelemesi yapan bankalar ve şartları! 7 Eylül 2020 Kamu ve özel bankalrdan kredi erteleme fırsatları
ATV Maria ile Mustafa kaç bölüm sürecek?
Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Rapor parası hangi bankaya yatıyor? 2020 rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
Kadınlar için önerilen ve gören herkesin dikkatini çeken saç modelleri 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.