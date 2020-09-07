Fatih Karagümrük'ten transfer harekatı! Enzo Roco transferi tamamlandı

Beşiktaş ile yollarını ayıran 28 yaşındaki savunma oyuncusu Enzo Roco, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’e transfer oldu.

Enzo Roco kimdir?

Kulüp tarafından yapılan açıklamalarda, Süper Lig’e yükselen kulüpte transfer seferberliğinin büyük bir hızla sürdüğü belirtildi.

Profesyonel futbol kariyerine Şili’de başlayan Roco, İspanya ve Meksika’da üst düzey kulüplerde forma giymiştir. Beşiktaş’a transfer olan Roco şimdilerde Süper Lig ekiplerinden Karagümrük’te forma giyecek.

Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de edinen 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgili bütün hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi.