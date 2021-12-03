Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle

Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta maçında Fatih Karagümrük Trabzonspor ile bugün karşı karşıya gelecek. Ligde haftalardır yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor Fatih Karagümrük deplasmanından da 3 puanla ayrılarak zirvedeki yalnızlığını devam ettirmek istiyor. Ev sahibi Fatih Karagümrük ise Trabzonspor karşısında kazanarak güçlü rakibine ligde ilk kez yenilgi tattırmak istiyor. Futbol severler ise Fatih Karagümrük Trabzonspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağını öğrenmek için arama motorları üzerinden yoğun bir araştırma yapıyor.

Fatih Karagümrük Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 14. hafta maçında Fatih Karagümrük Trabzonspor ile bugün saat 16.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Haftanın önemli karşılaşmalarından birisi olan bu karşılaşma Bein Sports 1’den canlı olarak izleyenlerle buluşacak. Fatih Karagümrük Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır hakem olarak görev alacak.

Trabzonspor Deplasmanda Hiç Yenilmedi

Fatih Karagümrük Evinde Kazanmak İstiyor

Spor Toto Süper Lig’de Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor Süper Lig’de tam 26 maçtır kaybetmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile 23 deplasman maçına çıkan bordo mavililer bu maçlarda 14 galibiyet alırken 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor’da Fatih Karagümrük maçı önce Uğurcan, Bakasetas ve Hamsik gibi önemli oyuncuların formalarına kavuşması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig’de evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Fatih Karagümrük bu maçtan galip ayrılarak lidere ilk çelme takan ekip olmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Faraoli maç öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını ve Trabzonspor karşısına kazanmak istediklerini ifade etti. Kırmızı siyahlı ekipte Zukanovic, Borini, Biglia, Benatia, Burak Bekaroğlu, Kerim Frei ve Hedenstad Trabzonspor maçının kadrosunda yer almıyor.

Fatih Karagümrük-Trabzonspor ilk 11'ler:

Fatih Karagümrük:

Trabzonspor:

Viviano, Serhat, Luckassen, Balkovec, Caner, Adnan, Erhun, Bertolacci, Emre Mor, Karamoh, PesicUğurcan, Hugo, Edgar, Trondsen, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Conelius

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı özeti için tıklayınız